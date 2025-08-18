Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

​Росія навмисно атакує об'єкти SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану, - Сибіга

Голова МЗС наголосив на необхідності дати Росії належну дипломатичну та правову відповідь.

​Росія навмисно атакує об'єкти SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану, - Сибіга
Одещина, 18 серпня 2025 року

Мністр закордонних справ Андрій Сибіга розцінює повторний удар російських окупантів по власності азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні як цілеспрямовані дії проти інтересів Азербайджану.

Про це він написав у соцмережі Х. 

Сибіга наголосив на необхідності дати Росії належну дипломатичну та правову відповідь.

"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR в Одеській області. Другий російський удар по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану. Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність належної дипломатичної та правової відповіді на такі напади", - наголосив Сибіга. 

  • Уніч на понеділок, 18 серпня, російська армія знову атакувала нафтовий термінал азербайджанської державної компанії SOCAR у Одеській області. В результаті було знищено паливну базу, на підприємстві виникла потужна пожежа. На нафтобазі внаслідок масованої атаки пошкоджено всі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тис. куб. м, а також будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення. За попередньою інформацією на ранок понеділка загиблих та постраждалих немає.
  • Росіяни вже вдруге за місяць атакували інфраструктуру азербайджанської компанії. 8 серпня по цій же нафтобазі було запущено близько 10 російських безпілотників, що стало причиною часткового руйнування. Тоді, за даними ЗМІ, постраждали чотири людини - співробітники компанії.
  • Після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 11 серпня Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на гуманітарну допомогу Україні. Гроші спрямують на закупівлю енергетичного обладнання. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies