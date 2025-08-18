​Росія навмисно атакує об'єкти SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану, - Сибіга

Мністр закордонних справ Андрій Сибіга розцінює повторний удар російських окупантів по власності азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Україні як цілеспрямовані дії проти інтересів Азербайджану.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга наголосив на необхідності дати Росії належну дипломатичну та правову відповідь.

"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR в Одеській області. Другий російський удар по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану. Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність належної дипломатичної та правової відповіді на такі напади", - наголосив Сибіга.

Уніч на понеділок, 18 серпня, російська армія знову атакувала нафтовий термінал азербайджанської державної компанії SOCAR у Одеській області. В результаті було знищено паливну базу, на підприємстві виникла потужна пожежа. На нафтобазі внаслідок масованої атаки пошкоджено всі 17 резервуарів загальним обсягом понад 16 тис. куб. м, а також будівлю насосної станції, операторські та вагові, технічні приміщення. За попередньою інформацією на ранок понеділка загиблих та постраждалих немає.

Росіяни вже вдруге за місяць атакували інфраструктуру азербайджанської компанії. 8 серпня по цій же нафтобазі було запущено близько 10 російських безпілотників, що стало причиною часткового руйнування. Тоді, за даними ЗМІ, постраждали чотири людини - співробітники компанії.

Після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 11 серпня Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на гуманітарну допомогу Україні. Гроші спрямують на закупівлю енергетичного обладнання.