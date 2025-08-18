Уночі Росія атакувала в Одеській області об'єкти SOCAR. Спікер ВР обговорив це з колегою з Азербайджану

У ніч на понеділок російська армія знову атакувала нафтовий термінал азербайджанської державної компанії SOCAR у Одеській області, пише УП. За даними джерел журналістів у ДСНС, по терміналу вдарили десять дронів.

Інформацію про те, що атакували саме SOCAR, підтвердив адвокат і колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Це вже не перша атака на термінал азербайджанської компанії в Україні. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук порівняв ці дії росіян із репресіями проти азербайджанців. У телефонній розмові зі спікерою Міллі Меджлісу Сахібою Ґафаровою він висловив солідарність з Азербайджаном у зв'язку з репресіями проти його громадян на території Росії та атаками на об'єкти SOCAR в Україні.

Стефанчук вважає, що ці злочини є ланками одного ланцюга агресії. Також у телефонній розмові обговорили неможливість ухвалення рішень про Україну без її участі.

"Наголосив: будь-які рішення щодо України, ухвалені без участі нашої країни, – це рішення проти миру. Недопустимо обговорювати майбутнє європейської держави без Європи та без самої України. Наша позиція послідовна: росія має припинити вбивства і погодитися на припинення вогню", – сказав він.