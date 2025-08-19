У вересні в Латвії відбудуться навчання НАТО за участю близько 12 тисяч військових

Міноборони попередило, що латвійські та союзні військові і військова техніка будуть інтенсивно пересуватися по дорогах країни.

Із 2 вересня по 8 жовтня в Латвії проходитимуть комплексні навчання з національної оборони Namejs 2025, в яких візьмуть участь близько 12 тис. латвійських і союзних військовослужбовців.

Про це повідомив новинний портал LSM з посиланням на Міноборони республіки.

Навчання будуть організовані спільно зі штабом багатонаціональної дивізії НАТО "Північ". У них візьмуть участь союзні війська з США, Естонії та Литви, штаб багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, інтеграційний підрозділ сил НАТО в Латвії та командування канадських збройних сил в Латвії.

"Також буде здійснено взаємодію з інженерами Збройних сил Великобританії для розвитку можливостей інженерної підтримки та поліпшення взаємної взаємодії під час операцій на території Латвії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках Namejs 2025 буде відпрацьовуватися взаємодія органів національної оборони і державного управління з представниками приватного сектора, підприємствами, неурядовими організаціями.

Міністерство оборони також попередило, що протягом осені латвійські та союзні військові і військова техніка будуть інтенсивно пересуватися по дорогах країни. В ході навчань військова авіація буде здійснювати польоти в повітряному просторі Латвії, в тому числі на малих висотах. На полігонах буде проводитися бойова стрільба.