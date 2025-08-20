Сіярто: постачання нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба” було відновлено

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про відновлення роботи раніше пошкодженого нафтопроводу “Дружба”.

“Після нападу України, який стався позавчора ввечері, постачання нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба” було відновлено за останні кілька хвилин”, - написав Сіярто.

Він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення шкоди, завданої нападом.

“Ми очікуємо, що Україна не здійснить ще одного нападу на трубопровід, який є критично важливим для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша війна, нас слід залишити осторонь!” - написав глава МЗС Угорщини.