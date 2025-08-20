Сіярто: постачання нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба” було відновлено

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про відновлення роботи раніше пошкодженого нафтопроводу “Дружба”.
“Після нападу України, який стався позавчора ввечері, постачання нафти до Угорщини трубопроводом “Дружба” було відновлено за останні кілька хвилин”, - написав Сіярто.
Він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке усунення шкоди, завданої нападом.
“Ми очікуємо, що Україна не здійснить ще одного нападу на трубопровід, який є критично важливим для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша війна, нас слід залишити осторонь!” - написав глава МЗС Угорщини.
- У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області Росії.
- У результаті влучання на станції спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" наразі повністю зупинено.
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято звинуватив Україну в атаці на нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії, постачання яким ідуть до Угорщини. За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці.