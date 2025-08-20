США зіткнулися з проблемами під час створення флоту морських безпілотників

Під час випробувань військово-морських дронів біля узбережжя Каліфорнії минулого місяця два безпілотні катери ВМС США потрапили в аварію — один із них раптово зупинився через збій у програмному забезпеченні, а інший врізався у його борт, перекинувшись через палубу та знову впавши у воду, пише Reuters.

Цей випадок став одним із низки невдач у спробах Пентагону створити автономний флот. У події брали участь судна компаній Saronic та BlackSea Technologies.

Кількома тижнями раніше інший інцидент стався під час буксирування катера BlackSea: той раптово набрав швидкість, перевернув допоміжне судно, а його капітан опинився у воді. Чоловіка врятували, він відмовився від медичної допомоги.

За словами джерел агенції, обидві аварії стали результатом поєднання людських помилок і технічних збоїв, зокрема, проблем зі зв’язком між автономними системами.

Американське військове керівництво, надихнувшись використанням морських дронів Україною у війні проти Росії, намагається створити автономні рої морських і повітряних БпЛА для протидії можливому наступу Китаю через Тайванську протоку.

Українські морські дрони, що коштують близько $250 тисяч, управляються дистанційно; їх здебільшого застосовують як "камікадзе". Вони вже суттєво знизили боєздатність Чорноморського флоту РФ.

США ж прагнуть розробити більш складні системи, здатні діяти автономно та групами, без прямого втручання людини. Їхня вартість може сягати кількох мільйонів доларів за катер.

У 2023 році Пентагон запустив програму Replicator вартістю $1 мільярд для закупівлі тисяч безпілотників. Перші результати цієї програми мають представити вже цього місяця.

Попри це, останні невдачі викликали занепокоєння. Після аварії у Каліфорнії Департамент оборонних інновацій Пентагону призупинив контракт із компанією L3Harris на $20 мільйонів, що передбачав постачання програмного забезпечення для автономних катерів.

ВМС США вже виділили щонайменше $160 мільйонів компанії BlackSea, яка щомісяця виробляє десятки катерів-розвідників. Конкурент Saronic отримав щонайменше $20 мільйонів за угодами на прототипи.

"Ці системи відіграватимуть ключову роль у майбутніх морських війнах, розширюючи можливості флоту та підвищуючи бойову ефективність", — заявив виконувач обов’язків начальника військово-морських операцій Джим Кілбі під час візиту на виробництво BlackSea у червні.

Однак, як пише Reuters, у Пентагоні є скепсис щодо економічної доцільності програми. Минулого місяця заступник міністра оборони Стівен Файнберг під час закритої зустрічі розкритикував окремі рішення ВМС і поставив під сумнів ефективність автономних суден. Крім того, у квітні ВМС США звільнили керівника підрозділу із закупівлі безпілотних катерів, контрадмірала Кевіна Сміта, "через втрату довіри".

Як відомо, повернувшись до Білого дому, Дональд Трамп зробив розвиток роїв безпілотників одним із головних військових пріоритетів. Новий оборонний бюджет передбачає виділення майже $5 мільярдів на морські автономні системи.

Проте невдачі під час випробувань та кадрові перестановки ставлять під питання темпи реалізації цієї стратегії.