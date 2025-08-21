В Італії затримали українця за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків» у Балтійському морі

Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт. Слідство вважає його одним із координаторів цієї операції.

У ніч на 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого 18 серпня, правоохоронці заарештували громадянина України Сергія К. в італійській провінції Ріміні. Про це повідомляє німецька прокуратура.

Чоловіка підозрюють у тому, що він є частиною групи осіб, які розмістили вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» поблизу острова Борнхольм у вересні 2022 року в Балтійському морі.

Обвинувачений нібито був одним із координаторів операції. Для перевезення він та його спільники використовували вітрильну яхту, що відпливала з Ростока.

За даними слідства, яхту раніше орендували у німецької компанії через посередників за підробленими документами, що посвідчують особу. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року. Вибухи серйозно пошкодили обидва трубопроводи. Обвинуваченого буде доставлено до слідчого судді Федерального суду після екстрадиції з Італії.

Що відомо про підрив “Північних потоків”