В Італії затримали українця за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків» у Балтійському морі

Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт. Слідство вважає його одним із координаторів цієї операції.

місце вибуху "Північних потоків"
Фото: Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS

У ніч на 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого 18 серпня, правоохоронці заарештували громадянина України Сергія К. в італійській провінції Ріміні. Про це повідомляє німецька прокуратура. 

Чоловіка підозрюють у тому, що він є частиною групи осіб, які розмістили вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» поблизу острова Борнхольм у вересні 2022 року в Балтійському морі. 

Обвинувачений нібито був одним із координаторів операції. Для перевезення він та його спільники використовували вітрильну яхту, що відпливала з Ростока. 

За даними слідства, яхту раніше орендували у німецької компанії через посередників за підробленими документами, що посвідчують особу. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року. Вибухи серйозно пошкодили обидва трубопроводи. Обвинуваченого буде доставлено до слідчого судді Федерального суду після екстрадиції з Італії.

Що відомо про підрив “Північних потоків” 

  • Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними. Український президент заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню. 
  • У листопаді 2023 року Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський. 
  • У листопаді 2024 року Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві “Північних потоків”. Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває.
﻿
