Президент Тайваню сподівається, що витрати на оборону сягнуть 5% ВВП до 2030 року

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що сподівається, що витрати на оборону країни досягнуть 5% валового внутрішнього продукту до 2030 року. Таким чином хочуть підвищивши планку щодо зміцнення військового бюджету острова, на чому наполягають у Вашингтоні.

Його цитує агентство Reuters.

Виступаючи на військово-морській базі на північному сході Тайваню, Лай зазначив, що загрози з боку Китаю зросли в останні роки, і він сподівається, що оборонні витрати за стандартами НАТО досягнуть 5% ВВП до 2030 року.

"Це не лише демонструє рішучість нашої країни захищати національну безпеку, демократію, свободу і права людини. Це також показує нашу готовність стояти пліч-о-пліч із міжнародною спільнотою, спільно створювати стримувальну силу та підтримувати мир і стабільність у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну", – сказав він у відеозверненні.

Лай додав, що уряд просуватиме співпрацю з міжнародними союзниками у сфері досліджень, розробок і виробництва озброєнь, однак деталей не навів.

Раніше уряд повідомив, що наступного року оборонний бюджет сягне 3,32% ВВП. Уперше до нього включили витрати на берегову охорону та інші напрями.

Цей крок відбувається на тлі заяв Китаю, який вважає Тайвань своєю територією і протягом останніх п’яти років посилив військовий та політичний тиск для утвердження своїх претензій, які Тайбей категорично відкидає.

Водночас Тайвань стикається з закликами з боку Вашингтона витрачати більше на власну оборону. Подібний тиск США чинять і на Європу.

Сполучені Штати залишаються найважливішим міжнародним постачальником зброї для Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, але власна оборонна промисловість Тайваню вже створила все – від винищувачів до крилатих ракет.