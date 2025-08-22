Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Президент Тайваню сподівається, що витрати на оборону сягнуть 5% ВВП до 2030 року

Уряд просуватиме співпрацю з міжнародними союзниками у сфері досліджень, розробок і виробництва озброєнь, однак деталей не навів.

Фото: EPA/UPG

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що сподівається, що витрати на оборону країни досягнуть 5% валового внутрішнього продукту до 2030 року. Таким чином хочуть підвищивши планку щодо зміцнення військового бюджету острова, на чому наполягають у Вашингтоні.

Його цитує агентство Reuters.

Виступаючи на військово-морській базі на північному сході Тайваню, Лай зазначив, що загрози з боку Китаю зросли в останні роки, і він сподівається, що оборонні витрати за стандартами НАТО досягнуть 5% ВВП до 2030 року.

"Це не лише демонструє рішучість нашої країни захищати національну безпеку, демократію, свободу і права людини. Це також показує нашу готовність стояти пліч-о-пліч із міжнародною спільнотою, спільно створювати стримувальну силу та підтримувати мир і стабільність у регіоні Індо-Тихоокеанського басейну", – сказав він у відеозверненні. 

Лай додав, що уряд просуватиме співпрацю з міжнародними союзниками у сфері досліджень, розробок і виробництва озброєнь, однак деталей не навів.

Раніше уряд повідомив, що наступного року оборонний бюджет сягне 3,32% ВВП. Уперше до нього включили витрати на берегову охорону та інші напрями.

Цей крок відбувається на тлі заяв Китаю, який вважає Тайвань своєю територією і протягом останніх п’яти років посилив військовий та політичний тиск для утвердження своїх претензій, які Тайбей категорично відкидає.

Водночас Тайвань стикається з закликами з боку Вашингтона витрачати більше на власну оборону. Подібний тиск США чинять і на Європу.

Сполучені Штати залишаються найважливішим міжнародним постачальником зброї для Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, але власна оборонна промисловість Тайваню вже створила все – від винищувачів до крилатих ракет.
