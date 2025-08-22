У Туреччині розпочали будівництво залізничної лінії в рамках “Зангезурського коридору”

Сьогодні, 22 серпня, у турецькій провінції Карс відбулася церемонія закладення фундаменту залізничної лінії Карс-Игдир-Аралик-Ділуджу. Вона з'єднає Туреччину з Нахічеванською автономною республікою Азербайджану.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Новий залізничний маршрут має стати частиною “Зангезурського коридору”, так у Туреччині та Азербайджані називають проєкт, який був активізований на початку серпня у Вашингтоні під назвою "Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

На території Туреччини залізниця протягнеться приблизно на 224 кілометри. Пропускна спроможність лінії становитиме до 5,5 млн пасажирів та 15 млн тонн вантажів на рік.

Вартість будівництва оцінюється приблизно в 2,4 млрд євро, його завершення очікується протягом чотирьох-п'яти років, орієнтовно до кінця 2029 року.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдюлькадір Уралоглу зазначив, що нова лінія дасть поштовх до розвитку східних регіонів країни, спростить експорт сільгосппродукції та промислової продукції, а також створить нові можливості для туризму.

А президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розширення залізничної мережі між Росією, Азербайджаном, Вірменією та Туреччиною вплине на регіональну торгівлю.