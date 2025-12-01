Міністерство оборони співпрацює зі США для придбання інтегрованої системи бойового командування IBCS виробництва Northrop Grumman Corp.

Тайвань планує придбати свою першу зброю для великої системи протиповітряної оборони, про яку оголосили менше двох місяців тому.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на газету United Daily News.

Міністерство оборони співпрацює з фактичним посольством США для придбання інтегрованої системи бойового командування IBCS виробництва Northrop Grumman Corp. IBCS об'єднує датчики та зброю в одну платформу, яка дозволяє швидко націлюватися та атакувати загрози.

Закупівля також включатиме більше систем Patriot PAC-3 та модернізацію існуючих тайванських батарей Patriot.

Президент Лай Цінде заявив у жовтні, що Тайвань прискорить створення системи T-Dome для захисту острова від повітряних атак. Це стало частиною його стратегії з посилення стримування Китаю від можливого вторгнення.

Програма T-Dome, про яку роками говорили в оборонних колах Тайваню, забезпечить “багаторівневу оборону, високорівневе виявлення та ефективне перехоплення”, говорив тоді Лай.

Уряд Тайваню надав мало подробиць про “T-Dome”, зокрема про джерела фінансування програми.