Тайвань планує придбати свою першу зброю для великої системи протиповітряної оборони, про яку оголосили менше двох місяців тому.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на газету United Daily News.
Міністерство оборони співпрацює з фактичним посольством США для придбання інтегрованої системи бойового командування IBCS виробництва Northrop Grumman Corp. IBCS об'єднує датчики та зброю в одну платформу, яка дозволяє швидко націлюватися та атакувати загрози.
Закупівля також включатиме більше систем Patriot PAC-3 та модернізацію існуючих тайванських батарей Patriot.
Президент Лай Цінде заявив у жовтні, що Тайвань прискорить створення системи T-Dome для захисту острова від повітряних атак. Це стало частиною його стратегії з посилення стримування Китаю від можливого вторгнення.
Програма T-Dome, про яку роками говорили в оборонних колах Тайваню, забезпечить “багаторівневу оборону, високорівневе виявлення та ефективне перехоплення”, говорив тоді Лай.
Уряд Тайваню надав мало подробиць про “T-Dome”, зокрема про джерела фінансування програми.