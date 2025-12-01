ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Тайвань планує першу закупівлю американської зброї для T-Dome для протидії Китаю

Міністерство оборони співпрацює зі США для придбання інтегрованої системи бойового командування IBCS виробництва Northrop Grumman Corp. 

Patriot PAC-3
Фото: Swedish armed forces Stefan Bratt

Тайвань планує придбати свою першу зброю для великої системи протиповітряної оборони, про яку оголосили менше двох місяців тому.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на газету United Daily News.

Міністерство оборони співпрацює з фактичним посольством США для придбання інтегрованої системи бойового командування IBCS виробництва Northrop Grumman Corp. IBCS об'єднує датчики та зброю в одну платформу, яка дозволяє швидко націлюватися та атакувати загрози.

Закупівля також включатиме більше систем Patriot PAC-3 та модернізацію існуючих тайванських батарей Patriot.

Президент Лай Цінде заявив у жовтні, що Тайвань прискорить створення системи T-Dome для захисту острова від повітряних атак. Це стало частиною його стратегії з посилення стримування Китаю від можливого вторгнення.

Програма T-Dome, про яку роками говорили в оборонних колах Тайваню, забезпечить “багаторівневу оборону, високорівневе виявлення та ефективне перехоплення”, говорив тоді Лай.

Уряд Тайваню надав мало подробиць про “T-Dome”, зокрема про джерела фінансування програми.
