Тайвань прискорює створення системи протиповітряної оборони T-Domе для оборони від Китаю

Острів хоче інтегрувати різні системи для запобігання повітряним загрозам, подібно до ізраїльської системи “Залізний купол” або “Золотого купола” Трампа.

Президент Тайваню Лай Цінде
Фото: EPA/UPG

Тайвань прискорить створення комплексної системи захисту острова від повітряних атак “T-Dome”, щоб посилити оборону від Китаю.

Про це заявив президент країни Лай Цінде, повідомляє Bloomberg.

Програма T-Dome “створить надійну систему протиповітряної оборони на Тайвані з багаторівневою обороною, високим рівнем виявлення та ефективним перехопленням цілей”.

Наразі не відомо, скільки така програма вартуватиме чи скільки потрібно часу, щоб ввести її в експлуатацію.

У оборонних колах Тайваню роками йшлося про створення інтегрованої системи протиповітряної оборони, але заява Лая – це найгучніша підтримка, яку коли-небудь отримувала ця ідея. Військові архіпелагу вже мають на озброєнні низку засобів ППО, які загалом вважаються надійними, хоча їх масштаби значно менші порівняно з можливостями Китаю.

В арсеналі Тайваню є вітчизняні зенітно-ракетні системи Tien Kung та озброєння, придбане у США, зокрема ЗРК Chaparral та Patriot. Тайвань хоче інтегрувати різні системи для запобігання повітряним загрозам, подібно до ізраїльської системи “Залізний купол” або амбітної системи “Золотий купол”, яку ініціював президент США Дональд Трамп.

Аналітики зазначають, що T-Dome є ознакою того, що Тайвань вивчає досвід України у боротьбі проти Росії, зокрема за тим, як безпілотники кардинально змінили характер сучасних воєн.

  • Останніми роками Китай посилив тиск на Тайвань різними способами, зокрема через проведення масштабних військових навчань, які стають дедалі складнішими. Раніше цього року Народно-визвольна армія Китаю під час дводенних навчань імітувала удари по ключових тайванських портах, а також відпрацьовувала блокаду та проводила маневри авіаносців.
  • У серпні Лай оголосив про плани збільшити наступного року витрати на оборону на 23%. Це крок, зокрема, має на меті заспокоїти американського президента Дональда Трампа, який закликав острів посили захист від загроз Китаю.
  • Очікується, що витрати країни на військові потреби досягнуть 5% ВВП до 2030 року.
  • У вересні Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн для досягнення торгової угоди з Сі Цзіньпіном. Це рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією. 
