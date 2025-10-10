Тайвань прискорює створення системи протиповітряної оборони T-Domе для оборони від Китаю

Острів хоче інтегрувати різні системи для запобігання повітряним загрозам, подібно до ізраїльської системи “Залізний купол” або “Золотого купола” Трампа.

Тайвань прискорить створення комплексної системи захисту острова від повітряних атак “T-Dome”, щоб посилити оборону від Китаю.

Про це заявив президент країни Лай Цінде, повідомляє Bloomberg.

Програма T-Dome “створить надійну систему протиповітряної оборони на Тайвані з багаторівневою обороною, високим рівнем виявлення та ефективним перехопленням цілей”.

Наразі не відомо, скільки така програма вартуватиме чи скільки потрібно часу, щоб ввести її в експлуатацію.

У оборонних колах Тайваню роками йшлося про створення інтегрованої системи протиповітряної оборони, але заява Лая – це найгучніша підтримка, яку коли-небудь отримувала ця ідея. Військові архіпелагу вже мають на озброєнні низку засобів ППО, які загалом вважаються надійними, хоча їх масштаби значно менші порівняно з можливостями Китаю.

В арсеналі Тайваню є вітчизняні зенітно-ракетні системи Tien Kung та озброєння, придбане у США, зокрема ЗРК Chaparral та Patriot. Тайвань хоче інтегрувати різні системи для запобігання повітряним загрозам, подібно до ізраїльської системи “Залізний купол” або амбітної системи “Золотий купол”, яку ініціював президент США Дональд Трамп.

Аналітики зазначають, що T-Dome є ознакою того, що Тайвань вивчає досвід України у боротьбі проти Росії, зокрема за тим, як безпілотники кардинально змінили характер сучасних воєн.