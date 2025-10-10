Папа Лев XIV поговорив з журналістами про клікбейти та роботу на війні в Україні

Папа Римський Лев XIV у четвер зустрівся у Ватикані з представниками світових інформаційних агенцій та видань, щоб поспілкуватися про журналістику та її вплив на сучасність.

Як пише The Guardian, понтифік засудив практику "клікбейтів", закликавши "звільнити комунікацію від нечесної конкуренції, викривленого мислення та деградаційних практик".

Папа високо оцінив роботу репортерів, які працюють у зонах воєнних дій, зокрема у Смузі Гази та в Україні. За його словами, доступ до інформації є стовпом, на якому тримається суспільство, а події у світі вимагають "формувати свідомість та допомагати критичному мисленню".

Лев XIV закликав журналістів дотримуватися чотирьох основних стандартів, які набувають особливої ролі в часи розвитку штучного інтелекту: прозорості джерела та власності, відповідальності, якості та об'єктивності.