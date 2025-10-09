Зеленський провів першу розмову з Бабішем: домовилися провести особисту зустріч

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з лідером партії-переможниці чеських виборів до парламенту Андреєм Бабішем. Президент розповів, що поінформував його про дипломатичну роботу зі США та Європою заради досягнення справедливого миру.

Сторони домовилися обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом. Хто до кого здійснить візит – деталей поки що немає.

“Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії”, – сказав Зеленський.

Бабіш, лідер ANO, не проти, щоб Чехія продавала Україні озброєння, але не вважає, що країна має надавати її безкоштовно – тобто фінансувати коштом держави. Він вважає, що українцям вистачить допомоги, яку Чехія надаватиме через ЄС, а не двосторонньо.

“Ми не дамо Україні жодної крони (з бюджету) на зброю. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомогли Україні безпосередньо, а тепер їй допомагатимуть через ЄС”, – сказав він після перемоги.