Експрем'єр Британії став радником у Microsoft

Поєднуватиме з такою ж роллю в компанії з розробки штучного інтелекту.

Колишній очільник британського уряду Ріші Сунак отримав несподівану роль оплачуваного радника одразу в двох компаніях - американському техногіганті Microsoft та стартапі з розвитку систем штучного інтелекту Anthropic.

Як пише BBC, експрем'єр поєднуватиме надання консультативних послуг зі своєю основною роботою - депутата Палати громад британського парламенту. Регулятивні органи дозволили Сунаку таку комбінацію за умови, що він не зможе лобіювати перед міністрами інтереси бізнесів.

Невдовзі після провальних для консерваторів виборів ходили чутки, що екслідер партії відмовиться від мандату заради роботи у Кремнієвій долині. Проте Сунак, схоже, не збирається полишати політичну кар'єру.

Свій заробіток у Microsoft та Anthropic колишній урядовець обіцяє у повному обсязі віддавати на потреби заснованого ним благодійного фонду.