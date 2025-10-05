Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Британський уряд хоче обмежити протести після нападу на синагогу

Йдеться, зокрема, і про можливість їхньої повної заборони після того, як тижні демонстрацій призвели до масових арештів і виснажили ресурси правоохоронців.

Фото: EPA/UPG

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд надасть поліції нові повноваження щодо обмеження повторних протестів, повідомляє Bloomberg.

Махмуд також розглядає можливість прийняття законодавства про їхню повну заборону після того, як тижні демонстрацій призвели до масових арештів і виснажили ресурси правоохоронців.

День тому поліція заарештувала майже 500 людей під час останнього протесту на Трафальгарській площі у Лондоні на підтримку забороненої групи “Палестинська дія”. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше закликав організаторів скасувати суботній захід після нападу на манчестерську синагогу минулого тижня, який відбувся у Йом-Кіпур ‒ найсвятіший день у єврейському календарі.

“Право на протест є фундаментальною свободою в нашій країні. Однак ця свобода має бути збалансована з правом інших громадян жити своїм життям без страху”, ‒ заявила Махмуд.

Після терористичного нападу в Манчестері лейбористський уряд стикається з питаннями про те, чи достатньо він зробив для захисту єврейської громади у Великій Британії. Віцепрем'єр-міністра Девіда Леммі розкритикували на панахиді, що відбулася в Манчестері після нападу на синагогу.

  • Уряд Великої Британії, який минулого місяця офіційно визнав Палестину державою, намагається впоратися з кількома великими протестними рухами, що набрали обертів по всій країні, зокрема демонстраціями через війну у Смузі Гази, а також проти імміграційної політики. Хоча протести були здебільшого мирними, опоненти скаржаться на залякування перехожих та антисемітські банери та гасла.
