Кількість загиблих внаслідок обвалу школи в Індонезії зросла до 54. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, зазначаючи, що рятувальники досі шукають понад десяток зниклих безвісти людей.

Сотні учнів, більшість з яких – підлітки, зібралися минулого понеділка на молитву в ісламській школі-інтернаті Аль-Хозіні у Східній Яві, коли будівля, яка перебувала на реконструкції, обвалилася.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії стверджує, що це найсмертоносніша катастрофа у країні цього року. Очікується, що рятувальники завершать пошук 13 осіб, які залишаються під завалами, до кінця дня.

Слідчі досі з'ясовують причину обвалу. Деякі чиновники припускають, що двоповерхова будівля обвалилася через нестійкий фундамент. Рятувальні роботи ускладнилися, оскільки будівля обвалилася нерівномірно, залишивши лише вузькі порожнечі для маневрування.

Серед загиблих – щонайменше двоє людей, яких врятували з-під завалів, але пізніше вони померли в лікарні.