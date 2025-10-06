Кількість загиблих внаслідок обвалу школи в Індонезії зросла до 54

«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Кількість загиблих внаслідок обвалу школи в Індонезії зросла до 54

Слідчі досі з'ясовують причину обвалу, але чиновники припускають, що двоповерхова будівля обвалилася через нестабільність фундаменту.

Кількість загиблих внаслідок обвалу школи в Індонезії зросла до 54
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих внаслідок обвалу школи в Індонезії зросла до 54. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, зазначаючи, що рятувальники досі шукають понад десяток зниклих безвісти людей.

Сотні учнів, більшість з яких – підлітки, зібралися минулого понеділка на молитву в ісламській школі-інтернаті Аль-Хозіні у Східній Яві, коли будівля, яка перебувала на реконструкції, обвалилася.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії стверджує, що це найсмертоносніша катастрофа у країні цього року. Очікується, що рятувальники завершать пошук 13 осіб, які залишаються під завалами, до кінця дня.

Слідчі досі з'ясовують причину обвалу. Деякі чиновники припускають, що двоповерхова будівля обвалилася через нестійкий фундамент. Рятувальні роботи ускладнилися, оскільки будівля обвалилася нерівномірно, залишивши лише вузькі порожнечі для маневрування.

Серед загиблих – щонайменше двоє людей, яких врятували з-під завалів, але пізніше вони померли в лікарні.

  • Школа Аль-Хозіні ‒ це традиційний ісламський пансіон (песантрен). Багато таких шкіл працюють неофіційно, без суворого регулювання чи постійного моніторингу. Невідомо, чи Аль-Хозіні отримав дозвіл на проведення додаткового будівництва.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies