Золото вперше в історії наближається до $4 000 за унцію на тлі політичної невизначеності та економічних ризиків

Світові інвестори масово вкладають кошти в золото, внаслідок чого його ціна зросла приблизно на 50% з початку року та вперше в історії наближається до позначки $4 000 за унцію, повідомляє The New York Times.

Це — найкращий рік для золота з 1979-го, коли під час високої інфляції, ослаблення долара та кризи на Близькому Сході вартість дорогоцінного металу зросла більш ніж на 100%.

Аналітики пояснюють нинішнє ралі зростанням попиту з боку інвесторів, які на тлі політичної нестабільності у США та урядового «шатдауну» шукають безпечні альтернативи долару та американським облігаціям. Федеральна резервна система, за прогнозами, продовжить знижувати відсоткові ставки, що ще більше послабить долар, який уже втратив близько 10% цього року.

Довіру до американських активів також підірвало зростання державного боргу та дефіциту бюджету: після цьогорічного зниження рейтингу агентством Moody’s жодне з провідних рейтингових агентств більше не присвоює США найвищу кредитну оцінку.

Серед інших факторів нестабільності — відставка прем’єр-міністра Франції менш ніж через добу після формування уряду та неочікуване обрання нового лідера Ліберально-демократичної партії Японії, який виступає за зниження податків і ставок. Це послабило євро та єну, спрямувавши капітали в золото.

За даними Goldman Sachs, лише у вересні фонди, що інвестують у золото, придбали понад 100 метричних тонн металу. Банк прогнозує, що до кінця наступного року ціна може сягнути $4 300 за унцію.

Barclays зазначає, що обсяги надходжень у найбільший золотий біржовий фонд за останні два тижні стали другими за величиною за останні 20 років. Тим часом індекс акцій золотодобувних компаній на Нью-Йоркській фондовій біржі подвоївся з початку року.

Аналітики наголошують, що до зростання долучилися не лише приватні інвестори, а й центральні банки, які поступово переводять резерви з доларових активів у золото. «Золото дедалі більше стає стратегічним резервним активом — як для держав, так і для інституцій», — зазначив Райан Макінтайр, керівний партнер інвестиційної компанії Sprott.

Невизначеність, спричинена урядовим «шатдауном» у США, також підживлює попит на дорогоцінний метал. Відсутність офіційних економічних даних та слабкість ринку праці посилюють страхи рецесії або стагфляції. Як підсумували в State Street Investment Management, «тривала слабкість на ринку праці підвищує ризик рецесії або стагфляції, що підтримує інтерес до золота».