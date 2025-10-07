Як ШІ став нашим особистим помічником

Фото: pexels/sanketgraphy

Щотижня до ChatGPT надсилається понад 18 мільярдів повідомлень. Всього за три роки чат-ботом OpenAI скористалася понад кожна десята людина.

Та попри швидке зростання популярності великих мовних моделей (LLM) та інструментів, інтегрованих зі штучним інтелектом, даних про те, як люди їх використовують, залишається мало.

Маючи мільярди взаємодій від мільйонів користувачів щодня, Financial Times поспілкувалася з деякими з найбільших компаній у сфері штучного інтелекту та переглянула детальні звіти про використання, щоб зрозуміти, як люди інтегрують ці інструменти у повсякденне життя.

Виявилося, що від вчителів до веброзробників, від списків покупок до порад щодо стосунків, штучний інтелект став цифровим помічником у світі.

Дані, опубліковані OpenAI щодо використання ChatGPT, розкривають широту його застосування.

Найбільшу частку складають розмови, позначені як практичні поради, а репетиторство та викладання становлять 10% усіх повідомлень.

Друге – це письмові завдання, такі як редагування, критика тексту або переклад.

Пошук інформації за останні 12 місяців зріс швидше, ніж будь-яка інша категорія. ChatGPT зараз регулярно використовується для пошуку рецептів, продуктів, людей та поточних подій, що становить пряму загрозу для традиційних пошукових систем.

Використання мультимедіа також зросло, значно зросло у квітні 2025 року після випуску нових можливостей генерації зображень.

Фото: створено gemini Дитина навчається з допомогою OPEN AI

Водночас, пошукові запити щодо технічної допомоги, зокрема комп’ютерного програмування, знизилися вдвічі. OpenAI вважає, що це пов’язано зі зростанням кількості компаній, які інтегрують ChatGPT безпосередньо у свої системи, наприклад, для таких продуктів, як допомога з кодуванням ШІ.

Особисті повідомлення складають близько 4%, а роздуми та поради щодо стосунків – близько 2% від загальної кількості.

Ронні Чаттерджі, головний економіст OpenAI, сказав, що результати дослідження підкреслили, що ChatGPT переважно використовувався для підтримки прийняття рішень. Компанія виявила, що повідомлення, не пов'язані з роботою, зросли до понад 70% від загального використання.

«Багато уваги приділяється тому, як штучний інтелект можна використовувати для роботи, що я, як економіст, вважаю важливим, але виявляється, що люди використовують штучний інтелект сьогодні для підтримки рішень та для кращого інформування про те, що вони роблять», – сказав Чаттерджі.

Він передбачив, що ChatGPT використовуватиметься для ще більшої кількості завдань у майбутньому. «Я думаю, що люди використовуватимуть його інтенсивніше для виконання різних завдань у своєму житті, але вони також, ймовірно, матимуть ширший набір варіантів використання, які ми зараз навіть не можемо собі уявити».

Claude, створений Anthropic, обслуговує понад 300 000 бізнес-клієнтів. Статистика використання Anthropic показує, що більшість розмов пов'язані з комп'ютером або програмуванням.

У своєму звіті за другий квартал у липні Google оголосив, що огляди штучного інтелекту, які тепер відображаються на сторінках результатів пошуку, мають «понад 2 мільярди користувачів щомісяця у понад 200 країнах і територіях 40 мовами». Компанія додала, що 70 % користувачів, які використовують генеративну функцію «допоможіть мені написати» в Google Docs або Gmail, зрештою скористалися її пропозицією.

Використання інструментів ШІ

Компанія інструмет використання дані за OpenAI ChatGPT щотижня 700 млн користувачів надсилають 18 млрд повідомлень червень 2025 року Meta Meta AI 1 млрд активних користувачів щомісяця травень 2025 Google всі інструменти компанії 2 млрд активних користувачів щомісяця червень 2025 Google Gemini AI 35 млн щодня і 350 млн в місяць активних користувачів квітень 2025 Anthropic Claude Понад 300 000 бізнес-клієнтів та мільйони споживачів загалом вересень 2025 Microsoft Copilot 100 млн активних користувачів на місяць. Інші функції штучного інтелекту в продуктах Microsoft мають 800 млн активних користувачів щомісяця. липень 2025

У травні Марк Цукерберг повідомив інвесторам, що помічник зі штучним інтелектом Meta, який використовується в усіх додатках компанії, досяг 1 млрд користувачів щомісяця. Раніше цього року компанія також запустила окремий додаток для сервісу.

У своєму останньому звіті про прибутки Microsoft у липні генеральний директор Сатья Наделла заявив, що технологічна група «створює найповніший набір продуктів штучного інтелекту та технологічного стеку у величезних масштабах». Компанія додала, що кількість активних користувачів системи Copilot перевищила 100 мільйонів щомісяця.

Оскільки великі технологічні групи планують витратити понад 300 мільярдів доларів на інвестиції в нову інфраструктуру штучного інтелекту лише цього року, вони розраховують на подальше зростання впровадження. Витрати компаній на штучний інтелект зараз становлять 40% зростання ВВП США цього року.

Тіньове застосування

Попри поширення особистого використання, революції на організаційному рівні ще не відбулося.

Дослідження під керівництвом Адітьї Чаллапаллі з Медіалабораторії Массачусетського технологічного інституту виявило, що розвивається процвітаюча «тіньова економіка штучного інтелекту», де працівники використовують споживчі інструменти для автоматизації або покращення значної частини своєї роботи без відома чи схвалення компанії.

У звіті йдеться, що ці тіньові користувачі звертаються до LLM кілька разів на день за допомогою особистих інструментів, тоді як офіційні ініціативи їхніх компаній у сфері штучного інтелекту залишаються на стадії пілотних досліджень.

Фото: freepik.com

Згідно з дослідженням, основними організаційними проблемами, що призвели до невдалої інтеграції, були проблеми з вбудовуванням штучного інтелекту в існуючі робочі процеси, брак довіри до продуктів та обмежені докази його роботи.

Лише дві галузі — медіа та технології — продемонстрували чіткі ознаки структурних збоїв, спричинених штучним інтелектом. Ці висновки підтверджуються даними пошуку Claude, які показують, що понад третину всіх розмов розпочинають люди, які працюють у сферах, пов’язаних з комп’ютерами та математикою.

Дані свідчать про те, що, принаймні наразі, штучний інтелект є інструментом індивідуальної продуктивності — як на роботі, так і в особистому житті, — а не ширшим інструментом змін робочого середовища, як передбачали великі технологічні компанії.

Географічні закономірності

У США існують чіткі відмінності між штатами: у Каліфорнії вищий рівень розмов, пов’язаних з ІТ, у Флориді – з фінансовими послугами, а у Вашингтоні – з редагуванням документів і допомогою в кар’єрному розвитку.

Згідно з даними Microsoft, 26,3 % населення США працездатного віку використовують штучний інтелект. В Україні згідно з даними Microsoft, 9,1 % населення працездатного віку використовують штучний інтелект.

У нещодавньому звіті Лабораторія штучного інтелекту Microsoft AI for Good оцінила, що 15 % працездатного населення світу використовує штучний інтелект, і зазначила «сильну кореляцію між часткою користувачів ШІ та ВВП».

Країни Європи домінують у списку країн з найбільшим використанням цієї технології, тоді як у Південній Азії та країнах Африки на південь від Сахари спостерігаються значно нижчі показники. Об'єднані Арабські Емірати очолюють список, де 59 % населення країни використовують цю технологію.

Фото: pexels/cottonbro

Аутсорсинг роботи

Дані Claude показують, що люди все частіше звертаються до штучного інтелекту для виконання цілісних завдань.

Дослідники стурбовані впливом цього на користувачів, оскільки побоюються, що це може вплинути на здатність людини критично мислити. Спеціаліст з обробки даних Остін Райт порівняв це зі зменшенням відчуття напрямку, яке настало після широкого впровадження систем супутникової навігації.

У нещодавній статті Наталії Косминої з Медіалабораторії Массачусетського технологічного інституту оцінювався вплив використання помічника на основі штучного інтелекту для написання есе. Експеримент розділив користувачів на три групи: перша могла використовувати ChatGPT для допомоги, друга могла використовувати пошукову систему (але без огляду на ШІ), а третя могла покладатися лише на свої розумові здібності.

У висновках дослідження було зроблено висновок, що використання LLM в освітньому контексті може призвести до накопичення «когнітивного боргу» та «ймовірного зниження навичок навчання». Також було виявлено, що користувачі LLM мали труднощі з точним цитуванням своєї роботи та часто не відчували відповідальності за готове есе.

Критики стверджують, що спостережувані ефекти пов'язані не з ChatGPT, а радше з тим, як використовується цей інструмент.

Фото: freepik.com

Юлі Квон Кім, віцепрезидентка з продуктів Google Workspace, сказала, що помічники зі штучним інтелектом, такі як Gemini, були створені для «покращення роботи користувачів», додавши, що в багатьох випадках вони економлять час клієнтів — не лише в робочому дні, а й в особистому житті.

Майже половина всіх повідомлень ChatGPT, надісланих дорослими, надходить від користувачів віком до 25 років, включаючи тисячі студентів, що викликало питання щодо того, як університети оцінюють свою роботу.

Дослідниця Космина наголошує на важливості сприйняття цих інструментів як помічників. «Вам справді потрібно використовувати свій мозок, щоб генерувати ідеї», – сказала вона. – Придумайте чернетку цього електронного листа чи чогось іншого, що ви пишете. А потім, можливо, скористайтеся інструментами для вдосконалення та допомоги. Якщо ви почнете просто просити його робити все це щоразу, від цього буде дуже важко відмовитися».