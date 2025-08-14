Politico: Албанія розглядає використання ШІ, щоб перемогти корупцію та вступити до ЄС

Албанія розглядає можливість створення міністерства під управлінням штучного інтелекту, повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр країни Еді Рама у липні назвав ШІ інструментом для викорінення корупції та підвищення прозорості, заявивши, що ця технологія незабаром може стати “найефективнішим членом албанського уряду”.

“Одного дня у нас може навіть бути міністерство, повністю кероване ШІ. Таким чином, не буде кумівства чи конфлікту інтересів”, ‒ сказав Рама на липневій пресконференції, обговорюючи цифровізацію.

Місцеві розробники можуть навіть працювати над створенням моделі ШІ для обрання міністра, що може призвести до того, що країна “стане першою, хто матиме цілий уряд з міністрами ШІ та прем'єр-міністром”, додав Рама.

Хоча жодних офіційних кроків не було зроблено, прем'єр-міністр сказав, що цю ідею слід серйозно розглянути.

Бен Блуші, колишній член керівної партії та письменник, який дуже цікавиться штучним інтелектом, сказав, що, на його думку, немає чого боятися цієї технології, і що держави, керовані штучним інтелектом, є реальною можливістю, яка може перевернути наше уявлення про демократію з ніг на голову.

“Чому ми повинні вибирати між двома або більше людськими варіантами, якщо послугу, яку ми отримуємо від держави, може надавати штучний інтелект? Краще суспільства будуть керуватися штучним інтелектом, ніж нами, тому що він не робитиме помилок, не потребуватиме зарплати, не може бути корумпованим і не перестає працювати”, ‒ сказав Блуші.

Албанія давно бореться з корупцією в усіх аспектах суспільства, і політика не є винятком. Чимало чиновників з керівної партії звинувачували та засуджували за корупцію. Лідер опозиції Салі Беріша зараз стикається з судом за корупцію, а колишній прем'єр-міністр і президент Ілір Мета перебуває за ґратами.

Йоріда Табаку, член албанського парламенту від опозиційної Демократичної партії, заявила, що штучний інтелект – це “інструмент, а не диво”. На її думку, у правильних руках він може трансформувати управління, але в неправильних руках він стає “цифровим маскуванням для тієї ж старої дисфункції”.

Хоча вона підтримує цифрові інновації та ШІ, Табаку сказала, що вся система управління потребує перезавантаження, перш ніж ШІ можна буде розгорнути.

ШІ вже використовується в адміністрації для управління складним питанням державних закупівель ‒сферою, яку ЄС попросив уряд підсилити, а також для аналізу податкових та митних операцій у режимі реального часу, виявляючи порушення.

Територія країни також контролюється інтелектуальними дронами та супутниковими системами, які використовують ШІ для виявлення порушень на будівельних майданчиках та громадських пляжах, а також плантацій канабісу у сільській місцевості.

Крім того, ШІ планується використовувати для боротьби з проблемами на дорогах Албанії, використовуючи технологію розпізнавання осіб для відправки на мобільний пристрій водія цифрового повідомлення про необхідність зменшити швидкість, а також для відправки інформації про штрафи за перевищення швидкості ‒ SMS або електронною поштою. За даними державного статистичного агентства, наразі в країні один із найвищих показників смертельних дорожньо-транспортних пригод у Європі, переважно через перевищення швидкості.

Також планується використовувати ШІ в охороні здоров'я, освіті та цифровій ідентифікації громадян.