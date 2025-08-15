Моді обіцяє “самодостатню Індію” у відповідь на 50% тариф Трампа

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв побудувати “самостійну Індію” та оголосив про податкові та регуляторні реформи на користь бізнесменів та середнього класу.

Про це йшлося у його першій великій промові після того, як США запровадили 50% тарифи на імпорт з країни, пише Financial Times.

Моді не згадував прямо про суперечки зі США, але його промова минулого тижня з нагоди 78-ї річниці незалежності країни від Великої Британії була насичена націоналістичною риторикою. Він пообіцяв захистити економіку Індії від залежності від імпорту, починаючи від мікрочіпів і закінчуючи двигунами для винищувачів.

“Я хочу сказати нашим громадянам, нашій молоді та всім, хто розуміє силу технологій, що до кінця цього року на ринку будуть доступні напівпровідникові чіпи “Зроблено в Індії””, – сказав Моді

Моді також оголосив, що Індія до жовтня реформує податок на товари та послуги та запровадить “реформи ПДВ наступного покоління”, що принесе користь платникам податків середнього класу ‒ важливим виборцям керівної партії “Бхаратія Джаната”.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила для Індії 25% тариф з 1 липня, а потім подвоїла до 50%, додавши “вторинне” 25% мито на закупівлю російської нафти.

Розрив між Індією та США, її найбільшим торговельним партнером, призвів їхнє стратегічне партнерство до найгіршої кризи за останні десятиліття та приголомшив багатьох індійців, відродивши недовіру до США та Заходу в країні, яка має давні дружні стосунки з Росією.

Водночас у четвер міністр торгівлі Суніл Бартвал заявив журналістам, що Індія залишається “повністю залученою до торговельних переговорів зі США”.