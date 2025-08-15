«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Моді обіцяє “самодостатню Індію” у відповідь на 50% тариф Трампа

Прем'єр-міністр представив плани податкових та регуляторних реформ на користь бізнесу.

Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв побудувати “самостійну Індію” та оголосив про податкові та регуляторні реформи на користь бізнесменів та середнього класу.

Про це йшлося у його першій великій промові після того, як США запровадили 50% тарифи на імпорт з країни, пише Financial Times.

Моді не згадував прямо про суперечки зі США, але його промова минулого тижня з нагоди 78-ї річниці незалежності країни від Великої Британії була насичена націоналістичною риторикою. Він пообіцяв захистити економіку Індії від залежності від імпорту, починаючи від мікрочіпів і закінчуючи двигунами для винищувачів.

“Я хочу сказати нашим громадянам, нашій молоді та всім, хто розуміє силу технологій, що до кінця цього року на ринку будуть доступні напівпровідникові чіпи “Зроблено в Індії””, – сказав Моді

Моді також оголосив, що Індія до жовтня реформує податок на товари та послуги та запровадить “реформи ПДВ наступного покоління”, що принесе користь платникам податків середнього класу ‒ важливим виборцям керівної партії “Бхаратія Джаната”.

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила для Індії 25% тариф з 1 липня, а потім подвоїла до 50%, додавши “вторинне” 25% мито на закупівлю російської нафти.
  • Розрив між Індією та США, її найбільшим торговельним партнером, призвів їхнє стратегічне партнерство до найгіршої кризи за останні десятиліття та приголомшив багатьох індійців, відродивши недовіру до США та Заходу в країні, яка має давні дружні стосунки з Росією.

Водночас у четвер міністр торгівлі Суніл Бартвал заявив журналістам, що Індія залишається “повністю залученою до торговельних переговорів зі США”.
