Reuters: Ізраїль веде переговори щодо переселення палестинців з Гази до Південного Судану

Південний Судан та Ізраїль обговорюють угоду про переселення палестинців зі Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерела заявили, що жодної угоди не досягнуто, але переговори між Південним Суданом та Ізраїлем тривають.

В свою чергу, палестинські лідери швидко відхилили цей план як неприйнятний.

Арабські та світові лідери також відхилили ідею переміщення населення Смуги Гази до будь-якої країни.