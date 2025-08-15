​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Reuters: Ізраїль веде переговори щодо переселення палестинців з Гази до Південного Судану

Жодної угоди не досягнуто, але переговори між Південним Суданом та Ізраїлем тривають.

Смуга Гази
Фото: BBC

Південний Судан та Ізраїль обговорюють угоду про переселення палестинців зі Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерела заявили, що жодної угоди не досягнуто, але переговори між Південним Суданом та Ізраїлем тривають.

В свою чергу, палестинські лідери швидко відхилили цей план як неприйнятний.

Арабські та світові лідери також відхилили ідею переміщення населення Смуги Гази до будь-якої країни. 

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у процесі перемовин з декількома державами щодо переселення палестинського населення Смуги Гази. Йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію. Усі вони розраховують в обмін на згоду прийняти палестинців отримати "суттєві фінансові та міжнародні компенсації".
﻿
