Раптові сильні дощі у Пакистані, регіоні Кашмір та Непалі забрали життя понад 400 людей

Рятувальники працюють на місці завалів після злив у Пакистані

Раптові повені, викликані сильними дощами, забрали життя понад 400 людей у різних районах Пакистану, підконтрольного Індії регіону Кашмірі та в Непалі.

Як пише CNN, про це повідомили місцева влада. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

У північно-західному Пакистані щонайменше 321 особа загинула за 48 годин. Більше десяти сіл у районі Бунер провінції Хайбер-Пахтунхва були зруйновані раптовими паводками. Розмиті дороги та зсуви не дозволяють рятувальникам дістатися до постраждалих громад у Бунері, де, за словами представника служби реагування на надзвичайні ситуації, Білала Фаїзі, десятки людей можуть залишатися під завалами. Він сказав, що лише в цьому районі вже дістали понад 120 тіл.

Також під час рятувальної операції в провінції Хайбер-Пахтунхва загинули п’ятеро членів екіпажу гелікоптера.

У підконтрольному Індії регіоні Кашмір щонайменше 60 людей загинули та понад 200 зникли безвісти у містечку Чашоті в п’ятницю, яке є популярним місцем паломництва для індуїстських туристів.

У Непалі загинула щонайменше 41 людина, ще 121 отримала поранення.

Сильні дощі, масштабні зсуви та смертельні повені прокотилися регіоном останніми тижнями після особливо інтенсивного сезону мусонів, що розпочався на початку червня.

Пакистанське метеорологічне управління попередило, що з неділі опади в Хайбер-Пахтунхва посиляться, можливі нові паводки та підтоплення міст. Влада закликала мешканців уникати туристичних місць і не переходити річки під час повені.Раніше метеорологічна служба Індії заявила, що зливи були спричинені "хмарним вибухом" — раптовою зливою інтенсивністю понад 100 мм опадів за одну годину.

Аналітики попереджають, що антропогенна кліматична криза посилила інтенсивність і частоту сезонних повеней у Гімалаях цього року.