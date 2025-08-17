ЗМІ: у Смузі Гази кількість смертей, пов'язаних з недоїданням під час війни, зросла до 251

ООН попереджає, що рівень голоду та недоїдання в анклаві досяг найвищого рівня з початку війни.

За останні 24 години в Газі сталося ще 11 смертей, пов'язаних з недоїданням, серед яких одна дитина.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міністерство охорони здоров'я території, яким керує ХАМАС.

Таким чином, кількість смертей, пов'язаних з недоїданням під час війни, зросла до 251.

ООН попереджає, що рівень голоду та недоїдання в Газі досяг найвищого рівня з початку війни. Палестинці п'ють забруднену воду, хвороби поширюються.

20-річна палестинка, яка перебувала в “стані тяжкого фізичного погіршення”, померла в п'ятницю після того, як її перевели з Гази до Італії для лікування.

“ООН та партнери стверджують, що доставка їжі та іншої допомоги на територію, де проживає понад 2 мільйони людей, а потім до пунктів розподілу, залишається дуже складною через ізраїльські обмеження та тиск з боку натовпів голодних палестинців”, ‒ зазначає видання.

Управління ООН з прав людини повідомляє, що щонайменше 1760 людей загинули під час пошуку допомоги в період з 27 травня до середи минулого тижня. 766 осіб загинули вздовж маршрутів конвоїв з постачанням, а 994 – поблизу “мілітаризованих об’єктів, що не належать ООН”, під якими мають на увазі створений за підтримки Ізраїлю та США Фонд гуманітарної допомоги Газі, що з травня став головним розподільником допомоги.