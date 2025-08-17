«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

ЗМІ: у Смузі Гази кількість смертей, пов'язаних з недоїданням під час війни, зросла до 251

ООН попереджає, що рівень голоду та недоїдання в анклаві досяг найвищого рівня з початку війни. 

ЗМІ: у Смузі Гази кількість смертей, пов'язаних з недоїданням під час війни, зросла до 251
Мешканці Гази чекають на їжу у благодійній кухні
Фото: EPA/UPG

За останні 24 години в Газі сталося ще 11 смертей, пов'язаних з недоїданням, серед яких одна дитина.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міністерство охорони здоров'я території, яким керує ХАМАС.

Таким чином, кількість смертей, пов'язаних з недоїданням під час війни, зросла до 251.

ООН попереджає, що рівень голоду та недоїдання в Газі досяг найвищого рівня з початку війни. Палестинці п'ють забруднену воду, хвороби поширюються.

20-річна палестинка, яка перебувала в “стані тяжкого фізичного погіршення”, померла в п'ятницю після того, як її перевели з Гази до Італії для лікування.

“ООН та партнери стверджують, що доставка їжі та іншої допомоги на територію, де проживає понад 2 мільйони людей, а потім до пунктів розподілу, залишається дуже складною через ізраїльські обмеження та тиск з боку натовпів голодних палестинців”, ‒ зазначає видання.

Управління ООН з прав людини повідомляє, що щонайменше 1760 людей загинули під час пошуку допомоги в період з 27 травня до середи минулого тижня. 766 осіб загинули вздовж маршрутів конвоїв з постачанням, а 994 – поблизу “мілітаризованих об’єктів, що не належать ООН”, під якими мають на увазі створений за підтримки Ізраїлю та США Фонд гуманітарної допомоги Газі, що з травня став головним розподільником допомоги.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies