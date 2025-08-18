Трамп заявив, що Зеленський може "майже негайно" закінчити війну

Чого це коштуватиме Україні – він не уточнив.

Президент США Дональд Трамп під час вшанування Національного дня пам'яті США, 26 травня 2025 року.

Американський президент Дональд Трамп перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським опублікував в соцмережі Truth Social заяву, в якій сказав, що глава України може закінчити війну "майже негайно". Як саме – не сказав.

Трамп написав, що "президент України Зеленський може завершити війну з Росією майже негайно, якщо він цього хоче, або він може продовжити битися". Він також згадав свого попередника Барака Обаму.

"Згадайте, як це почалося. Ніякого повернення Криму, який Обама здав (12 років тому, без жодного пострілу!) і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО", – написав американський президент.

Зазначимо, що теза про те, що при захопленні Криму не застосовували зброї, неправдива.

Цей допис Трампа поширив один з ключових радників Путіна, Кірілл Дмітрієв, звернули увагу в CNN.

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського

15 серпня Дональд Трамп вітав у США російського диктатора Владіміра Путіна. Це було першим візитом Путіна до демократичної країни за всю повномасштабну війну проти України. На зустрічі мали обговорювати припинення вогню. Після завершення перемовин Трамп визнав, що досягти угоди стосовно одного з найважливіших питань не вдалося. Путін зі свого боку заявив, що для закінчення "конфлікту" він вимагає "усунення його першопричин".

16 серпня Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському та європейським колегам, аби проінформувати про переговори з росіянином. Відкрито про те, чого вимагає Росія, високопосадовці не говорять. Але журналісти писали, що Москва вимагає віддати їй Донецьку область – навіть те, що вона не змогла захопити з 2014 року. Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що віддавати українську територію ворогу ніхто не буде. І додав, що переговори повинні враховувати нинішню лінію фронту.

Сьогодні о 20 годині за Києвом розпочнеться зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. Спершу вони матимуть двосторонні переговори, а потім до них доєднаються лідери країн ЄС і Великої Британії, а також президентка Єврокомісії.



