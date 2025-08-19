З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Шмигаль запросив японських партнерів долучитися до низки проєктів, зокрема - щодо реабілітації українських військових

Міністр оборони провів зустріч із послом Японії Масаші Накаґоме.

Шмигаль запросив японських партнерів долучитися до низки проєктів, зокрема - щодо реабілітації українських військових
Денис Шмигаль і Масаші Накаґоме
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з послом Японії Масаші Накаґоме, під час якої обговорив залучення країни до реалізації проєктів за низкою важливих напрямків, зокрема щодо реабілітації українських воїнів.

Про це він повідомив у Telegram.

"Розширення співпраці обговорили під час зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Наголосив, що Україна відкрита до обміну інноваціями та технологіями, які здатні зберігати життя та зміцнювати мир. Подякував Японії за всебічну допомогу. Запросив японських партнерів долучатися до реалізації проєктів за низкою важливих напрямків, зокрема щодо реабілітації українських воїнів. Запропонував також розглянути підтримку одного з центрів, де відновлюються звільнені з полону військовослужбовці Сил оборони", – написав Шмигаль. 

Міністр оборони подякував японському урядові та народу за солідарність. 

"Японія - надійний партнер, чия підтримка є надзвичайно відчутною для нашої країни", - наголосив Шмигаль.

  • Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів спрямував понад 22 млрд гривень наданого партнерами фінансування на потреби відновлення України. Більшість коштів – 18,5 млрд, складає внесок Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
