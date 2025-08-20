Мадуро оголосив мобілізацію ополчення через американські кораблі

Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізаційні заходи, пов'язані з посиленням військової присутності флоту Сполучених Штатів поблизу узбережжя країни.

Як пише CNN, диктатор стверджує, що в його розпорядженні перебувають 4,5 мільйони солдатів ополчення. Мадуро пригрозив, що "жодна імперія не зможе торкнутися священної землі Венесуели".

Ополчення було створено попередником Мадуро Уго Чавесом. Воно є частиною Боліварської національної армії і складається здебільшого з селян та робітників фабрик.

У Білому домі заявили, що США залишають за собою право використати будь-які засоби для припинення наркотрафіку та притягнення винних у злочинах з наркотиками до відповідальності. За інформацію про Мадуро, якого у Вашингтоні не вважають легітимним президентом, призначено винагороду, суму якої нещодавно подвоїли.