Мадуро оголосив мобілізацію ополчення через американські кораблі

Диктатор заявив, що має 4,5 мільйони солдатів.

Мадуро оголосив мобілізацію ополчення через американські кораблі
Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізаційні заходи, пов'язані з посиленням військової присутності флоту Сполучених Штатів поблизу узбережжя країни.

Як пише CNN, диктатор стверджує, що в його розпорядженні перебувають 4,5 мільйони солдатів ополчення. Мадуро пригрозив, що "жодна імперія не зможе торкнутися священної землі Венесуели".

Ополчення було створено попередником Мадуро Уго Чавесом. Воно є частиною Боліварської національної армії і складається здебільшого з селян та робітників фабрик.

У Білому домі заявили, що США залишають за собою право використати будь-які засоби для припинення наркотрафіку та притягнення винних у злочинах з наркотиками до відповідальності. За інформацію про Мадуро, якого у Вашингтоні не вважають легітимним президентом, призначено винагороду, суму якої нещодавно подвоїли.
