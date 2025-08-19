Reuters: США направилять військові кораблі до узбережжя Венесуели для боротьби з наркобандами

Додаткові військові ресурси включатимуть кілька літаків-розвідників P-8, військові кораблі та щонайменше один ударний підводний човен.

США протягом наступних 36 годин відправлять три есмінці з керованими ракетами Aegis до вод біля узбережжя Венесуели для протидії загрозі з боку наркокартелів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Йдеться про кораблі USS Gravely, USS Jason Dunham та USS Sampson.

Вчора повідомлялося, що США надіслали загалом близько 4000 моряків та морських піхотинців до південного Карибського регіону.

Американський чиновник розповів, що додаткові військові ресурси включатимуть кілька літаків-розвідників P-8, військові кораблі та щонайменше один ударний підводний човен. За його словами, процес триватиме кілька місяців, літаки та судна будуть діяти в міжнародному повітряному просторі та міжнародних водах.

Військово-морські ресурси можуть бути використані не лише для проведення розвідувальних та спостережних операцій, але й як стартовий майданчик для цілеспрямованих ударів, якщо буде прийнято відповідне рішення, додав чиновник.

Bloomberg нагадує, що адміністрація президента Штатів Дональда Трампа продемонструвала готовність застосувати військову силу проти латиноамериканських наркокартелів. Трамп чинить невпинний тиск на Мексику, щоб вона дала раду зі злочинними організаціями та припинила торгівлю фентанілом, інакше Мехіко загрожують високі тарифи.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, виступаючи на заході з політичними союзниками, заявив вчора ввечері, що його уряд захищає суверенну територію, і ніхто не торкнеться землі країни, повідомляє державне інформаційне агентство AVN. Мадуро не згадав ні США, ні інформацію Reuters.

Адміністрація Трампа депортувала близько 250 венесуельців до в'язниці в Сальвадорі цього року, посилаючись на суперечливий 227-річний закон, призначений для використання під час воєнного стану. Трамп стверджував, що використання ним закону було виправдане “вторгненням” ймовірних членів банди, відомої як “Tren de Aragua”, яку США цього року визнали іноземною терористичною організацією.

Депортованих, які були ув'язнені в Сальвадорі, відправили назад до Венесуели в липні в обмін на звільнення 10 американців.