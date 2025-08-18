Bloomberg: Трамп відправляє 4 тисяч моряків і морпіхів до Латинської Америки

Раніше американський президент дав зрозуміти, що готовий застосувати військову силу проти наркокартелів.

Міністерство оборони США відправляє понад 4000 моряків та морських піхотинців до морів навколо Латинської Америки. Про це пише Bloomberg з посиланням на американського чиновника.

Чиновник зазначив, що експедиційні сили прямують до зони операцій Південного командування США, але відмовився назвати точне місце призначення. У розгортанні беруть участь амфібійна група готовності “Іводзіма” та 22-й експедиційний підрозділ морської піхоти, до складу яких входять три десантні судна. Група готовності та експедиційний підрозділ функціонують спільно як сили реагування на кризові ситуації і, таким чином, можуть переміщуватися між бойовими командуваннями за потреби. ВМС раніше оголосили про відправлення підрозділу з Норфолка у штаті Вірджинія, для “регулярного розгортання”.

Зона відповідальності Південного командування США включає Центральну та Південну Америку та навколишні води, а також Карибський басейн.

Не було жодної інформації про те, що робитимуть війська, але раніше New York Times повідомляла, що Трамп наказав Міністерству оборони підготувати варіанти військових дій проти латиноамериканських наркокартелів. Мексика виключила розгортання американських військ на своїй території.

За словами американського чиновника, найближчими місяцями Південне командування США матиме додаткові ресурси для допомоги адміністрації в антинаркотичних операціях.