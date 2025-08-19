Reuters: НАТО готує зустріч військових лідерів для обговорення ситуації в Україні

У середу, 20 серпня, військові лідери НАТО планують провести зустріч для обговорення ситуації в Україні та подальших дій, пише Reuters з посиланням на словами американського та натівського посадовців.

За словами представника США, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн планує долучитися до зустрічі у форматі відеоконференції, однак його участь ще під питанням.

Голова Військового комітету НАТО скликав засідання на рівні начальників штабів оборони, яке в Альянсі охарактеризували як регулярне.

Інший представник НАТО уточнив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил альянсу Алексус Грінкевич поінформує учасників про результати зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.