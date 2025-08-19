Reuters: НАТО готує зустріч військових лідерів для обговорення ситуації в Україні

У середу, 20 серпня, військові лідери НАТО планують провести зустріч для обговорення ситуації в Україні та подальших дій, пише Reuters з посиланням на словами американського та натівського посадовців.
За словами представника США, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн планує долучитися до зустрічі у форматі відеоконференції, однак його участь ще під питанням.
Голова Військового комітету НАТО скликав засідання на рівні начальників штабів оборони, яке в Альянсі охарактеризували як регулярне.
Інший представник НАТО уточнив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил альянсу Алексус Грінкевич поінформує учасників про результати зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.
- Тим часом планувальні групи Коаліції охочих у найближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.
- ЗМІ повідомляли, що Франція, Велика Британія та інші європейські союзники очолять “сили стримування” з “кількома тисячами” військовослужбовців на території України.