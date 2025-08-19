Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Reuters: НАТО готує зустріч військових лідерів для обговорення ситуації в Україні

Має долучитися до зустрічі голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Reuters: НАТО готує зустріч військових лідерів для обговорення ситуації в Україні
генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

У середу, 20 серпня, військові лідери НАТО планують провести зустріч для обговорення ситуації в Україні та подальших дій, пише Reuters з посиланням на словами американського та натівського посадовців.

За словами представника США, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн планує долучитися до зустрічі у форматі відеоконференції, однак його участь ще під питанням.

Голова Військового комітету НАТО скликав засідання на рівні начальників штабів оборони, яке в Альянсі охарактеризували як регулярне.

Інший представник НАТО уточнив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил альянсу Алексус Грінкевич поінформує учасників про результати зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.

  • Тим часом планувальні групи Коаліції охочих у найближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.
  • ЗМІ повідомляли, що Франція, Велика Британія та інші європейські союзники очолять “сили стримування” з “кількома тисячами” військовослужбовців на території України.
