Туск проти проведення переговорів України і Росії в Будапешті: "Можливо я забобонний, та цього разу я б шукав інше місце"

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск не підтримав ідею проведення переговорів України і Росії в Угорщині. У дописі в X він нагадав про Будапештський меморандум, укладений в 1994 році.

Тоді гарантами безпеки України теж виступали США і Росія, хоч і разом з Великою Британією. Туск вважає, що для нової угоди краще обрати інше місце.

"Будапешт? Не всі можуть пам'ятати, але в 1994 Україна вже отримала гарантування територіальної цілісності від США, Росії і Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, та цього разу я б краще пошукав інше місце", – написав польський прем'єр-міністр.

Контекст

18 серпня Дональд Трамп приймав у Білому домі Володимира Зеленського та генсека НАТО Марка Рютте, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, голову уряду Італії Джорджу Мелоні, німецького канцлера Фрідріха Мерца і президента Франції Еммануеля Макрона. Під час зустрічі з ними Трамп телефонував Путіну, і той погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, хоча раніше обговорювали тристоронній формат – спільно з президентом США.

Будапешт називають одним з можливих варіантів проведення зустрічі українського і російського лідерів. Але, за даними Sky News, Україна до цього варіанту не схильна. А Росія не хоче зустрічатися в Італії – в Римі чи Ватикані. Серед можливих місць також звучали Доха та Женева.

Більше в матеріалі про результати нових перемовин Зеленського з Трампом – "Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський".