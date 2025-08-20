На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Індія та Китай створять експертну групу з питань демаркації кордону

Сусіди прагнуть перекалібрувати зв'язки на тлі напружених індійсько-американських відносин.

Індія та Китай створять експертну групу з питань демаркації кордону
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з міністром закордонних справ Китаю Ван І
Фото: EPA/UPG

Індія та Китай домовилися вивчити питання демаркації спірного кордону, що є ключовим кроком до вирішення багаторічних територіальних суперечок, пише Bloomberg.

Сусіди прагнуть перекалібрувати зв'язки на тлі напружених індійсько-американських відносин, підкреслює видання.

Між державами існує суперечка щодо кордону, який пролягає Гімалаями. Після війни 1962 року значна його частина залишилася без демаркації, а Індія переконана, що Китай окупував і незаконно контролює близько 38 тисяч квадратних кілометрів її земель. 

Міністерство закордонних справ Індії заявило вчора, що обидві сторони створять експертну групу для вивчення тимчасової домовленості про розмітку прикордонних районів. Рішення було прийнято після завершення дводенного візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Індії ‒ першого за три роки.

У заяві МЗС Китаю йдеться, що експертна група “вивчить питання просування переговорів про делімітацію кордонів у районах, де сприятливі умови”, не уточнюючи, які саме.

Дві найнаселеніші країни світу неодноразово стикалися через спірний кордон протягом останніх 70 років. Зв'язки різко погіршилися у 2020 році після смертельного протистояння, але нещодавно почали відновлюватися, а зусилля набувають актуальності на тлі тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Експерти з обох сторін заявили, що рішення про вивчення початкової домовленості про кордони є важливим кроком у перекалібруванні зв'язків.

Окрім переговорів щодо кордону, сторони також просунулися в інших сферах. Пекін також послабив обмеження на експорт сечовини, Нью-Делі відновив туристичні візи для громадян Китаю, тоді як дедалі більше індійських компаній шукають партнерства з китайськими компаніями для укладання угод, включаючи передачу технологій.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies