Індія та Китай створять експертну групу з питань демаркації кордону

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з міністром закордонних справ Китаю Ван І

Індія та Китай домовилися вивчити питання демаркації спірного кордону, що є ключовим кроком до вирішення багаторічних територіальних суперечок, пише Bloomberg.

Сусіди прагнуть перекалібрувати зв'язки на тлі напружених індійсько-американських відносин, підкреслює видання.

Між державами існує суперечка щодо кордону, який пролягає Гімалаями. Після війни 1962 року значна його частина залишилася без демаркації, а Індія переконана, що Китай окупував і незаконно контролює близько 38 тисяч квадратних кілометрів її земель.

Міністерство закордонних справ Індії заявило вчора, що обидві сторони створять експертну групу для вивчення тимчасової домовленості про розмітку прикордонних районів. Рішення було прийнято після завершення дводенного візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Індії ‒ першого за три роки.

У заяві МЗС Китаю йдеться, що експертна група “вивчить питання просування переговорів про делімітацію кордонів у районах, де сприятливі умови”, не уточнюючи, які саме.

Дві найнаселеніші країни світу неодноразово стикалися через спірний кордон протягом останніх 70 років. Зв'язки різко погіршилися у 2020 році після смертельного протистояння, але нещодавно почали відновлюватися, а зусилля набувають актуальності на тлі тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Експерти з обох сторін заявили, що рішення про вивчення початкової домовленості про кордони є важливим кроком у перекалібруванні зв'язків.

Окрім переговорів щодо кордону, сторони також просунулися в інших сферах. Пекін також послабив обмеження на експорт сечовини, Нью-Делі відновив туристичні візи для громадян Китаю, тоді як дедалі більше індійських компаній шукають партнерства з китайськими компаніями для укладання угод, включаючи передачу технологій.