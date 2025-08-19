Індія та Китай домовилися відновити прямі авіарейси

Також країни планують активізувати торговельні та інвестиційні потоки.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з міністром закордонних справ Китаю Ван І

Індія та Китай домовилися відновити пряме авіасполучення, а також активізувати торговельні та інвестиційні потоки.

Про це повідомляє Reuters.

Останні заяви щодо цього пролунали після завершення дводенного візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Нью-Делі, де відбувся 24-й раунд переговорів з радником Індії з національної безпеки (АНБ) Аджитом Довалем щодо вирішення багаторічної прикордонної суперечки.

МЗС Індії уточнило, що переговори щодо кордону охоплювали питання, пов'язані з виведенням військ, які обидві країни зібрали на своєму гімалайському кордоні, делімітацією кордонів та прикордонними справами.

Водночас Китай заявив, що країни домовилися знову зустрітися в Китаї у 2026 році.

Також було заявлено, що Китай та Індія відновлять прямі рейси та активізують торгівлю та інвестиції, а також безперешкодно спрощують візовий режим.

Втім, дата відновлення авіасполучення не була названа.

Прямі рейси були призупинені з початку пандемії COVID-19 у 2020 році.