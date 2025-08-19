Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСвіт

Індія та Китай домовилися відновити прямі авіарейси

Також країни планують активізувати торговельні та інвестиційні потоки.

Індія та Китай домовилися відновити прямі авіарейси
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з міністром закордонних справ Китаю Ван І
Фото: EPA/UPG

Індія та Китай домовилися відновити пряме авіасполучення, а також активізувати торговельні та інвестиційні потоки.

Про це повідомляє Reuters.

Останні заяви щодо цього пролунали після завершення дводенного візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Нью-Делі, де відбувся 24-й раунд переговорів з радником Індії з національної безпеки (АНБ) Аджитом Довалем щодо вирішення багаторічної прикордонної суперечки.

МЗС Індії уточнило, що переговори щодо кордону охоплювали питання, пов'язані з виведенням військ, які обидві країни зібрали на своєму гімалайському кордоні, делімітацією кордонів та прикордонними справами.

Водночас Китай заявив, що країни домовилися знову зустрітися в Китаї у 2026 році.

Також було заявлено, що Китай та Індія відновлять прямі рейси та активізують торгівлю та інвестиції, а також безперешкодно спрощують візовий режим.

Втім, дата відновлення авіасполучення не була названа.

Прямі рейси були призупинені з початку пандемії COVID-19 у 2020 році. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies