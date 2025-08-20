«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Bloomberg: Індія збільшила закупівлі російської нафти попри мита Трампа

Погіршення відносин між Індією та США підштовхнуло Нью-Делі ближче до Москви та Пекіна.

Фото: mbk-news.appspot.com

Державні нафтопереробні заводи Індії повернулися до закупівлі російської нафти попри збільшені мита від США, пише Bloomberg.

За інформацією трейдерів, переробні компанії, включаючи Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., придбали партію російської нафти Urals цього тижня. Поставки будуть завантажені у вересні та жовтні.

Раніше Адміністрація президента США погрожувала Індії підвищити мита на імпорт товарів і сировини з країни до 50% 27 серпня, якщо Індія не припинить купувати російську нафту. Нью-Делі наприкінці липня попросив переробних компаній розробити плани відмови від виробника ОПЕК+ у випадку зупинки потоків.

Торговельний радник Білого дому Пітер Наварро цього тижня написав у колонці Financial Times, що зростання російського імпорту було зумовлене "наживою лобі великих нафтових компаній Індії", а не внутрішніми потребами. 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що деякі з "найбагатших сімей в Індії" отримують вигоду від купівлі російської нафти, і нагадав про плани щодо підвищення тарифів на Нью-Делі.

Погіршення відносин між Індією та США підштовхнуло Нью-Делі ближче до Москви та Пекіна. Прем'єр-міністр Нарендра Моді нещодавно назвав президента Росії Володимира Путіна "другом", і він планує відвідати Китай пізніше цього місяця — свою першу поїздку до країни за сім років.

Тим часом, за словами трейдерів, знижка на Urals — флагманську російську нафту, яка постачається із західних портів, — зросла до 2,50 долара за барель порівняно з Dated Brent, порівняно з 1 доларом у липні. Це, ймовірно, стало додатковим стимулом для індійських нафтопереробних заводів повернутися до купівлі цього сорту.
