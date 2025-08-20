На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Reuters: у Німеччині висунули звинувачення росіянину у плануванні нападу на посольство Ізраїлю

Також громадянина РФ звинувачують у спробі приєднатися до ІДІЛ.

Фото: Pixabay

Німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Росії, якого підозрюють у плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Берліні, а також спробі приєднатися до організації "Ісламська держава", пише Reuters.

Як відомо із заяви федеральних прокурорів, Ахмад Е. "з початку лютого планував здійснити напад у Німеччині, наприклад, на посольство Ізраїлю в Берліні".

Росіянин знайшов в інтернеті інструкцію щодо виготовлення вибухівки, але не зміг реалізувати задумане, оскільки не вдалося отримати всі необхідні компоненти.

Підозрюваного заарештували у лютому в аеропорту Берліна, відтоді він перебуває під вартою. За інформацією прокурорів, він прямував до Пакистану для проходження військової підготовки в ІДІЛ. Крім того, росіянин перекладав пропагандистські матеріали ІДІЛ російською та чеченською мовами.

Прокуратура пред’явила громадянину РФ звинувачення у підготовці та підбурюванні до вчинення тяжкого насильницького діяння, що становить загрозу безпеці держави. Також його звинувачують у спробі приєднатися до терористичної групи за кордоном.
