Польща не відправлятиме свої військових до України в рамках гарантій безпеки, — міністр оборони

"Польща має інші завдання, такі як захист східного флангу НАТО", — наголосив міністр оборони Польщі.

Польща не відправлятиме свої війська до України в рамках можливих гарантій безпеки після завершення війни, адже Польща "має інші завдання".

Про це на брифінгу 20 серпня заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише RMF24.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", — заявив Косіняк-Камиш.

За словами міністра оборони, Польща "має інші завдання, такі як захист східного флангу НАТО" на кордоні із Білоруссю, а також забезпечення інфраструктури та логістики для можливої миротворчої місії.

Міністр оборони Польщі заявив, що "союзники" країни "розуміють позицію Польщі щодо відмови відправляти війська до України після можливого припинення російсько-української війни".

Косіняк-Камиш розмовляв з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про роль Польщі у "забезпеченні можливої місії союзників" в Україні.

За словами міністра оборони, командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції охочих", добре розуміють роль Польщі".