Переговори в Білому домі: про що (не) домовилися Україна, США і Європа

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа учора ввечері відбулася. Близько першої ночі завершилась і багатостороння зустріч американського лідера з європейськими. Чи завершиться війна — «побачимо за кілька тижнів», сказав за їх підсумками господар Білого дому. Цього разу обійшлося принаймні без скандалу. Не було й очікуваного «шаленого тиску» на Зеленського.

Фото: EPA/UPG

Жарти, карти і європейська група підтримки

О зазначеній порі президент Зеленський прибув до Білого дому, Трамп особисто зустрів його. У складі нашої делегації також були керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, заступник глави ОП Павло Паліса й посолка України у США Оксана Маркарова. Перед очима преси американський лідер говорив про те, що Путін бажає укласти угоду, а США гарантують Україні «дуже гарний захист, дуже гарну безпеку». Кілька разів дорікнув своєму попередникові Джо Байдену і похвалився вдалою, на його думку, політикою нинішньої адміністрації. Обидва президенти час від часу жартували, атмосфера видавалася невимушеною.

Розмова за зачиненими дверима тривала трохи менш ніж годину. Американці підготували велику карту України з позначеними тимчасово окупованими територіями, біля неї і розмовляли президенти. Пізніше на брифінгу для журналістів Зеленський розповів: трохи сперечався щодо відсотка окупованих територій. Бо за останні 1000 днів окупували лише близько 1 % території України, а не крок за кроком 20 % — і це важливо.

Фото: EPA/UPG Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому

Далі за планом відбулася зустріч з європейськими політиками. Як відомо зі слів Зеленського, напередодні він консультувався з європейськими партнерами, щоб скоординувати позиції для аудієнції в Овальному кабінеті. А Дональд Трамп переривав багатосторонню зустріч — телефонував у Кремль.

У перемовинах узяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Свої незмінні позиції вони вкотре озвучили під час публічних виступів, що передували закритій зустрічі: якнайшвидше припинення вогню, безпекові гарантії для України і рух до повноцінної мирної угоди. «Багато хто може запитати, що тут робить президент Фінляндії. Але ми маємо дуже довгий кордон з Росією і великий історичний досвід війн. У 1944 році ми змогли знайти рішення. І я сподіваюсь, що ми знайдемо його і цього разу», — зауважив Александр Стубб.

Фото: EPA/UPG Багатостороння зустріч президента США Дональда Трампа, президента Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, голови уряду Великобританії Кіра Стармера, французького президента Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Фінляндії Александра Стубба і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

Працюють над гарантіями безпеки для України і зустріччю Зеленського з Путіним

19 серпня в інтерв’ю CNN президент Фінляндії розповів про результати зустрічі в Білому домі. На його думку, це була «гарна розмова про гарантії безпеки з боку Європи в координації зі США для України», схвалили пропозицію двосторонньої зустрічі між Зеленським і Путіним, а далі й тристоронньої (за участю Дональда Трампа). «Тож ми зробили три кроки вперед, а не назад», — резюмував Стубб.

Зустріч минула краще, ніж очікували, визнав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час підсумкового брифінгу. За його словами, зустріч Зеленського з Путіним має відбутися в найближчі два тижні (Путін нібито дав згоду). «Сумніваюся, що в нього (Путіна. — Ред.) є сміливість прийти на зустріч із Зеленським», — висловив свою думку Мерц.

Фото: EPA/UPG

За словами канцлера Німеччини, учасники перемовин стояли на тому, що Україні не можна нав’язувати територіальні поступки. «Російська вимога до України відмовитися від частин Донбасу просто для ілюстрації масштабу буде порівнянна з проханням до Сполучених Штатів відмовитися від Флориди», — розповів Мерц журналістам після зустрічі в Білому домі, пояснюючи, як європейці на пальцях пояснювали Дональду Трампу, що значить «віддати Донбас».

Також він розповів, що тривала довга дискусія, щоб переконати США долучитися до гарантій безпеки для України.

Обговорювали й гуманітарні питання — зокрема, долю 19 тисяч викрадених українських дітей. Зі слів Дональда Трампа також можна зробити висновок, що організовуватимуть й обміни військовополоненими.

Фото: EPA/UPG

Водночас WSJ пише, що під час переговорів з Трампом Зеленський нібито не відкидав ідею «пропорційних обмінів» землями. Хоч і визнав це складним завданням з огляду на переселення людей і норми Конституції України. Дуже важливим результатом цих зустрічей є те, що питання обміну територіями відклали на переговори Зеленського і Путіна.

Зустріч президентів України і РФ може відбутися в Угорщині, припускає Reuters зі слів високопосадовця американської адміністрації. Комфорту це нашій делегації, звісно, не додало б. На щастя, варіанти є. Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1 розмірковував, що краще було б улаштувати зустріч президента України з Путіним на нейтральній території — у швейцарській Женеві, наприклад.

Також президент Франції каже, що в межах будь-якого саміту між Зеленським і Путіним хоче бачити за столом переговорів і європейських лідерів.

Фото: EPA/UPG

Членство України в НАТО не обговорюють, але дискутують про гарантії безпеки на прикладі статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону, розповів генсек Альянсу Марк Рютте. І Марко Рубіо очолить робочу групу радників з нацбезпеки та представників НАТО, щоб підготувати проєкт гарантій безпеки для України, повідомляє WSJ з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених з перебігом переговорів.

За даними видання, у проєкті йтиметься про такі ключові питання:

— розгортання військових контингентів союзників на території України;

— забезпечення ППО, зокрема, щоб захистити критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти;

— постачання сучасного озброєння (зокрема, високоточних ракет);

— механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Британська The Times з посиланням на європейські джерела пише, що Франція, Велика Британія й інші європейські союзники очолять «сили стримування» з кількома тисячами військовослужбовців на території України.

Фото: EPA/UPG

Ці сили, призначені переважно для навчання й логістики, швидко підсилять Україну в разі конфлікту й будуть розміщені поза зонами бойових дій або на лінії фронту, але не на спірних територіях. «Це буде присутність союзних військ поряд з Україною, щоб показати, що наші долі пов'язані», — сказав французький дипломат, близький до переговорів.

Роботу над пропозицією надійних гарантій безпеки США та Європа розпочинають уже сьогодні — це така собі передумова зустрічі Зеленського й Путіна, що дозволить, зокрема, уникнути обмежень чисельності українських Збройних сил, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

«Гарантії будуть спрямовані на зміцнення Збройних сил і спроможностей України без жодних обмежень, таких як обмеження чисельності військ», — повідомили ці джерела. Як пише видання, загалом переговори у Вашингтоні поки що розвіяли побоювання України та Європи з приводу того, що Трамп схибив з курсу співпраці з ними після зустрічі з Путіним на Алясці.

Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю BBC також зазначив, що вже у вівторок, 19 серпня, команди почнуть роботу над ключовими моментами гарантій безпеки, які «заспокоять людей у Європі, в Україні, але особливо у Великій Британії».

Ще раніше Володимир Зеленський заявляв медіа, що гарантії безпеки для України формалізують протягом 10 днів. Частина стосуватиметься закупівлі американської зброї на 90 мільярдів доларів (66 мільярдів фунтів стерлінгів), казав він.

А, як пише Bloomberg, на зустрічі в понеділок лідери ЄС підтримали зразок гарантій, подібних до статті 5 (про взаємну оборону), і формулу, запропоновану прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні — Україна отримує безпеку НАТО без фактичного членства в Альянсі.

Також йдеться про те, що Сполучені Штати можуть надавати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

Фото: EPA/UPG

Висновки: воюємо далі, перемовляємося далі

Військова допомога США Україні не припиняється, хоча побоювання напередодні зустрічі були. І минулого вечора, коли вже розгортались події в Білому домі, мережею ширилось повідомлення, що Трамп нібито як відрізав: або буде угода, або жодної допомоги Україні (це майже відразу спростував Центр протидії дезінформації РНБО).

Про запровадження нових санкцій проти РФ, раніше анонсованих, зокрема, конгресменами, на жаль, більше не згадували. Хоч саме вони сприяли б наближенню миру, як ніщо інше. Бо поки у Вашингтоні не спали, вигадуючи формулу миру, що задовольнить Кремль, РФ влаштувала черговий обстріл наших територій: Полтавщину атакували 270 БпЛА, 5 балістичних і 5 ракет Х101. Росіяни зруйнували об’єкт газотранспортної системи, у Кременчуці досі знаходять нерозірвані касетні боєприпаси від ракет.

Та, схоже, якщо думки про санкції і промайнули в голові Дональда Трампа, то після Аляски вони вивітрилися. «Як би божевільно це не звучало, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду», — такі слова Трампа європейським лідерам зловив увімкнений перед початком багатосторонньої зустрічі мікрофон. Ця впевненість і формує наразі підхід американського президента до «умиротворення», а не бажання натиснути на агресора.

Фото: EPA/UPG президент Фінляндії Александр Стубб

Як наголосив у інтерв’ю CNN президент Фінляндії, Дональд Трамп справді намагається завершити цю війну. «Однак ми маємо справу з президентом Путіним, а його базові стратегічні цілі не змінилися. Їх три: бачити Росію супердержавою, розколоти Захід і заперечити суверенітет України. Це реальність», — упевнений Александр Стубб.

Президент Франції Емманюель Макрон був ще категоричнішим: закликав європейців не бути наївними, назвав господаря Кремля «хижаком, людожером біля наших воріт», якому «потрібно продовжувати їсти для власного виживання». І ми з ними обома погоджуємося.