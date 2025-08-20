Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

Sky News: Росія відкидає проведення зустрічі з Зеленським в Італії

До зустрічі хочуть закінчити роботу над гарантіями безпеки. 

Sky News: Росія відкидає проведення зустрічі з Зеленським в Італії
Фото: ОПУ

Високопоставлений європейський посадовець сказав Sky News, що зустріч між українським президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Владіміром Путіним може відбутися до кінця місяця. Можливим місцем проведення можуть стати Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха. 

Найкращим варіантом поки що вважають швейцарську Женеву. Рим і Ватикан відкидають у Росії, а Україна не хотіла би зустрічатися в Угорщині. 

Європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки України від подальшого нападу росіян були готовими до зустрічі лідерів. 

За словами обізнаних з цим питанням посадовців, договір, подібний до 5 статті НАТО, зараз у розробці. Закінчити його можуть до наступного тижня. Він гарантуватиме, що союзники України захистять її у разі повторної атаки Росії.

За даними журналістів, США й Італія проти того, аби надсилати свої війська на українську територію. Європейські дипломати висловили впевненість, що поточні переговори є найкращим шансом зупинити війну.

  • 15 серпня Дональд Трамп вітав на Алясці Владіміра Путіна. 18 серпня американський президент приймав у Білому домі Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, голову уряду Італії Джорджу Мелоні, німецького канцлера Фрідріха Мерца і президента Франції Еммануеля Макрона. Під час зустрічі з ними Трамп телефонував Путіну, і той погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, хоча раніше обговорювали тристоронній – спільно з президентом США. 
  • Зеленський погодився на такий формат. Він вважає, що реальні кроки до припинення вогню можливо обговорити лише на зустрічі лідерів. 
  • Дата й місце зустрічі Путіна із Зеленським невизначені. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies