Sky News: Росія відкидає проведення зустрічі з Зеленським в Італії

Високопоставлений європейський посадовець сказав Sky News, що зустріч між українським президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Владіміром Путіним може відбутися до кінця місяця. Можливим місцем проведення можуть стати Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха.
Найкращим варіантом поки що вважають швейцарську Женеву. Рим і Ватикан відкидають у Росії, а Україна не хотіла би зустрічатися в Угорщині.
Європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки України від подальшого нападу росіян були готовими до зустрічі лідерів.
За словами обізнаних з цим питанням посадовців, договір, подібний до 5 статті НАТО, зараз у розробці. Закінчити його можуть до наступного тижня. Він гарантуватиме, що союзники України захистять її у разі повторної атаки Росії.
За даними журналістів, США й Італія проти того, аби надсилати свої війська на українську територію. Європейські дипломати висловили впевненість, що поточні переговори є найкращим шансом зупинити війну.
- 15 серпня Дональд Трамп вітав на Алясці Владіміра Путіна. 18 серпня американський президент приймав у Білому домі Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, голову уряду Італії Джорджу Мелоні, німецького канцлера Фрідріха Мерца і президента Франції Еммануеля Макрона. Під час зустрічі з ними Трамп телефонував Путіну, і той погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, хоча раніше обговорювали тристоронній – спільно з президентом США.
- Зеленський погодився на такий формат. Він вважає, що реальні кроки до припинення вогню можливо обговорити лише на зустрічі лідерів.
- Дата й місце зустрічі Путіна із Зеленським невизначені.