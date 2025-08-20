Sky News: Росія відкидає проведення зустрічі з Зеленським в Італії

Високопоставлений європейський посадовець сказав Sky News, що зустріч між українським президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Владіміром Путіним може відбутися до кінця місяця. Можливим місцем проведення можуть стати Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха.

Найкращим варіантом поки що вважають швейцарську Женеву. Рим і Ватикан відкидають у Росії, а Україна не хотіла би зустрічатися в Угорщині.

Європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки України від подальшого нападу росіян були готовими до зустрічі лідерів.

За словами обізнаних з цим питанням посадовців, договір, подібний до 5 статті НАТО, зараз у розробці. Закінчити його можуть до наступного тижня. Він гарантуватиме, що союзники України захистять її у разі повторної атаки Росії.

За даними журналістів, США й Італія проти того, аби надсилати свої війська на українську територію. Європейські дипломати висловили впевненість, що поточні переговори є найкращим шансом зупинити війну.