Штат у Малайзії погрожує ув'язнити чоловіків-мусульман, які пропускають п'ятничні молитви

Критики назвали ці заходи “шокуючими” і такими, що "ганблять іслам".

Малайзійський штат Теренггану погрожує ув'язнити чоловіків, які пропускають п'ятничні молитви без поважної причини, на строк до двох років.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з шаріатським законодавством у провінції, правопорушники, які вперше порушили цей закон, можуть бути ув'язнені на строк до двох років та оштрафовані на 3000 рингітів (711 доларів).

Нові правила, які набули чинності цього тижня, передбачають, що порушників також можуть і оштрафувати, і ув’язнити. Нові правила оголосила на початку тижня керівна Панмалайзійська ісламська партія (PAS).

Раніше тим, хто пропускав три поспіль п'ятничні молитви, загрожувало максимум шість місяців ув'язнення або штраф до 1000 рингітів (237 доларівв).

Вірянам нагадуватимуть про правила вивіски в мечетях, тоді як правоохоронці спиратимуться на повідомлення громадськості та релігійних патрулів у спільних операціях з Департаментом ісламських справ Теренгану.

Критики назвали ці заходи “шокуючими”. “Такі закони ганьблять іслам”, ‒ сказав Філ Робертсон, директор Азійської організації захисту прав людини та праці (AHRLA).

“Свобода віросповідання та переконань також означає свободу не вірити чи не брати участі, тому влада Теренггану цим драконівським законом відверто порушує права людини”, – сказав він, додавши, що прем’єр-міністр Анвар Ібрагім повинен скасувати покарання.

Член законодавчих зборів штату Теренггану Мухаммад Халіл Абдул Хаді заявив місцевій щоденній газеті Berita Harian, що покарання будуть застосовуватися лише в крайньому разі.

“Це нагадування важливе, оскільки п’ятничні молитви – це не лише релігійний символ, а й вияв послуху серед мусульман”, – сказав він.

Закон був схвалений у 2001 році, у нього внесли зміни у 2016 році, щоб включити суворіші покарання за такі правопорушення, як недотримання Рамадану та домагання жінок у громадських місцях.