На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСвіт

США перевірятимуть імміграційні заявки на "антиамериканізм"

Зокрема ретельніше перевірятимуть соцмережі заявників. 

США перевірятимуть імміграційні заявки на "антиамериканізм"
Церемонія натуралізації США
Фото: EPA/UPG

Люди, які подають заявки на проживання чи роботу в США, тепер проходитимуть перевірку на "антиамериканізм", зокрема через моніторинг їхніх соціальних мереж.

Як пише CNN, це – частина посилення обмежень, що вже викликало занепокоєння серед адвокатів та правозахисників у сфері імміграції.

Співробітники Служби громадянства та імміграції США (USCIS) перевірятимуть, чи мали заявники "будь-яку причетність до антиамериканських або терористичних організацій", а також чи є докази їхньої антисемітської діяльності.

Державний департамент цього року вже скасував понад 6 000 студентських віз. А в червні відомство зобов’язало посольства й консульства перевіряти заявників на студентські візи щодо "ворожого ставлення до наших громадян, культури, уряду, інституцій чи засадничих принципів".

"Американські блага не повинні надаватися тим, хто зневажає країну та поширює антиамериканські ідеології", – заявив речник USCIS Метью Трагессер.

Водночас поки що не дали чіткого визначення терміну "антиамериканізм". Лише зазначено, що це включає підтримку "антисемітського тероризму, антисемітських терористичних організацій та антисемітських ідеологій".

Як приклад USCIS послалося на розділ Закону про імміграцію та громадянство 1952 року, який забороняє натуралізацію певним категоріям людей: членам комуністичних партій, прихильникам "світового комунізму", авторам чи поширювачам матеріалів проти "будь-якого організованого уряду", а також тим, хто прагне насильницького повалення уряду США.

Це викликало суперечки у інтернеті. Користувачі почали дискутувати стосовно того, що можна вважати "антиамериканським". 

  • У червні Сполучені Штати відновили обробку візових заяв від іноземних студентів, але зобов'язали заявників надавати  свої облікові записи в соціальних мережах для ознайомлення.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies