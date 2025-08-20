США перевірятимуть імміграційні заявки на "антиамериканізм"

Люди, які подають заявки на проживання чи роботу в США, тепер проходитимуть перевірку на "антиамериканізм", зокрема через моніторинг їхніх соціальних мереж.

Як пише CNN, це – частина посилення обмежень, що вже викликало занепокоєння серед адвокатів та правозахисників у сфері імміграції.

Співробітники Служби громадянства та імміграції США (USCIS) перевірятимуть, чи мали заявники "будь-яку причетність до антиамериканських або терористичних організацій", а також чи є докази їхньої антисемітської діяльності.

Державний департамент цього року вже скасував понад 6 000 студентських віз. А в червні відомство зобов’язало посольства й консульства перевіряти заявників на студентські візи щодо "ворожого ставлення до наших громадян, культури, уряду, інституцій чи засадничих принципів".

"Американські блага не повинні надаватися тим, хто зневажає країну та поширює антиамериканські ідеології", – заявив речник USCIS Метью Трагессер.

Водночас поки що не дали чіткого визначення терміну "антиамериканізм". Лише зазначено, що це включає підтримку "антисемітського тероризму, антисемітських терористичних організацій та антисемітських ідеологій".

Як приклад USCIS послалося на розділ Закону про імміграцію та громадянство 1952 року, який забороняє натуралізацію певним категоріям людей: членам комуністичних партій, прихильникам "світового комунізму", авторам чи поширювачам матеріалів проти "будь-якого організованого уряду", а також тим, хто прагне насильницького повалення уряду США.

Це викликало суперечки у інтернеті. Користувачі почали дискутувати стосовно того, що можна вважати "антиамериканським".