Адміністрація Трампа скасувала понад 6000 студентських віз

Близько 200-300 віз було скасовано через пов’язаність із тероризмом.

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала понад 6 тис. студентських віз за перевищення термінів перебування та порушення закону, включаючи невелику кількість за “підтримку тероризму”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Державний департамент США.

Зазначається, що близько 4 тис. віз було скасовано, оскільки студенти порушили закон. Йдеться про керування транспортним засобом під впливом алкоголю та наркотиків, а також крадіжки зі зломом.

Ще близько 200-300 віз було скасовано через пов’язаність із тероризмом, сказав чиновник Держдепартаменту.

Водночас посадовець не повідомив, які групи підтримували студенти, чиї візи були скасовані.

Раніше посадовці адміністрації Трампа заявляли, що власники студентських віз і грін-карт підлягають депортації за підтримку палестинців і критику поведінки Ізраїлю у війні в Газі, назвавши їхні дії загрозою зовнішній політиці США та звинувативши їх у підтримці ХАМАС.

Критики Трампа назвали ці зусилля нападом на право свободи слова, гарантоване Першою поправкою до Конституції США.