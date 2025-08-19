Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
МЗС Естонії закликає громадян утриматися від поїздок в Росію

Зафіксовані випадки, коли естонці потрапляли в поле зору російських силових структур через свої погляди.

Міністерство закордонних справ Естонії поновило попередження про поїздки до Росії. Відомство, як і раніше, рекомендує повністю утриматися від поїздок до Росії та звертає увагу на ризики, з якими естонські громадяни стикаються все частіше, пише ERR.

"Останнім часом МЗС і посольству Естонії в Москві стало відомо про кілька випадків, коли естонські громадяни потрапляли в поле зору російських силових структур саме через свої погляди", — зазначила гендиректорка консульського відділу МЗС Естонії Тійна Нірк.

Вона зазначила, що для переслідувань не обов’язково відкрито критикувати війну Росії проти України: достатньо, аби в телефоні виявили приватне листування, зміст якого "розходиться з офіційною політикою Росії".

"Єдине представництво Естонії в Росії розташоване в Москві, а кількість дипломатичних місій інших країн ЄС там також значно скоротилася. Тому отримання консульської допомоги, в разі потреби, може виявитися вкрай важким і витратним", — зазначила Нірк.

Вона наголосила, що останнім часом посольство Естонії в Москві фіксує випадки, коли російська влада використовує навіть дрібні правопорушення, зокрема міграційні, як інструмент тиску й шантажу щодо громадян Естонії, які перебувають у Росії.

В оновленому застереженні МЗС наполегливо закликає повністю утриматися від поїздок до Росії. Тим, хто перебуває там тимчасово, радять "ретельно обміркувати необхідність подальшого перебування". Крім того, громадянам Естонії рекомендують за першої можливості повернутися додому.

У відомстві наголошують, що поїздки у РФ пов'язані з серйозними ризиками, зокрема:

  • Російська влада може вимагати доступ до даних в особистих електронних пристроях. Думки, висловлені в Росії або раніше, якщо вони суперечать офіційній позиції, "можуть призвести до суворих покарань, включно з позбавленням волі".
  • Іноземців, затриманих за підозрою в порушенні закону, можуть примушувати вступити до збройних сил РФ для відправки на війну в Україну.
  • Щодо громадян із подвійним громадянством (Естонія – Росія) застосовуються закони РФ, і можливості Естонії надати їм консульську допомогу обмежені.

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про оголошення persona non grata першого секретаря посольства Росії і наказало йому покинути країну.
