Білий дім розглядає Угорщину як основне місце для переговорів між Зеленським і Путіним

Секретна служба Штатів уже готується до проведення перемовин у Будапешті.

Білий дім розглядає Угорщину як основне місце для переговорів між Зеленським і Путіним
Володимир Зеленський у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США планує можливу тристоронню зустріч із лідерами України та Росії в угорській столиці - Будапешті як наступний крок у переговорах щодо завершення війни, пише Politico.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що секретна служба Штатів уже готується до проведення перемовин в Угорщині.

Офіційний представник Білого дому від коментарів відмовився. Водночас джерела зазначають, що хоча спецслужба зазвичай розглядає кілька потенційних локацій, Будапешт наразі є головним варіантом.

Володимир Путін висловив Дональдові Трампу побажання провести зустріч у Москві, а французький президент Еммануель Макрон пропонував Женеву як більш прийнятний майданчик. Своєю чергою глава МЗС Швейцарії пообіцяв надати Путіну «імунітет» від ордера Міжнародного кримінального суду, якщо переговори відбудуться в цій країні.

Для України вибір Будапешта виглядає складним — він нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, коли США, Велика Британія та Росія пообіцяли гарантувати незалежність і територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї. Порушення Росією цих домовленостей у 2014 році та відсутність реакції інших підписантів показали їхню фактичну нікчемність.

  • Трамп і Зеленський відмовилися від пропозиції Путіна їхати до нього у Москву на перемовини.
