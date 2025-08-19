Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

"Дізнаємось за декілька тижнів": Трамп не виключив, що Путін не хоче домовлятися і пригрозив "важкою ситуацією"

Американський президент сподівається, що Путін все таки рухатиметься до закінчення війни. 

"Дізнаємось за декілька тижнів": Трамп не виключив, що Путін не хоче домовлятися і пригрозив "важкою ситуацією"
Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому,
Фото: EPA/UPG

Американський президент Дональд Трамп сподівається, що російський керманич Владімір Путін рухатиметься до завершення війни в Україні, але визнає, що він може насправді не хотіти домовлятися. Про це він сказав у ефірі Fox News, передає Guardian із посиланням на дані агентства Reuters

Трамп вважає, що ситуація проясниться протягом наступних декількох тижнів. На його думку, якщо росіянин не хоче домовлятись, то він стикнеться з "важкою" ситуацією. 

"Ми збираємося дізнатися про президента Путіна протягом кількох наступних тижнів. Можливо, він не хоче укладати угоду", – сказав він. 

Трамп також вважає, що зараз Путін втомився. 

  • Під час вчорашнього телефонного дзвінка із Трампом Путін сказав йому, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським. Після цього можлива тристороння зустріч разом із Трампом. Володимир Зеленський погодився на такий формат. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies