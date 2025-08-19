"Дізнаємось за декілька тижнів": Трамп не виключив, що Путін не хоче домовлятися і пригрозив "важкою ситуацією"

Американський президент сподівається, що Путін все таки рухатиметься до закінчення війни.

Американський президент Дональд Трамп сподівається, що російський керманич Владімір Путін рухатиметься до завершення війни в Україні, але визнає, що він може насправді не хотіти домовлятися. Про це він сказав у ефірі Fox News, передає Guardian із посиланням на дані агентства Reuters.

Трамп вважає, що ситуація проясниться протягом наступних декількох тижнів. На його думку, якщо росіянин не хоче домовлятись, то він стикнеться з "важкою" ситуацією.

"Ми збираємося дізнатися про президента Путіна протягом кількох наступних тижнів. Можливо, він не хоче укладати угоду", – сказав він.

Трамп також вважає, що зараз Путін втомився.