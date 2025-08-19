ЗМІ: Японія готова надати гарантії безпеки для України

Ісіба не уточнив деталі щодо підтримки, яку вона може запропонувати Україні.

Прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба заявив, що його країна братиме участь у гарантуванні безпеки України, пише CNN з посиланням на Nippon.

"Ми ретельно обговоримо, що наша країна може і має зробити, у тому числі з погляду законів та можливостей, і відіграємо відповідну роль", – заявив Ішіба журналістам у вівторок у своєму офісі в Токіо.

Водночас, Ісіба наголосив, що Японія "не перебуває на тій стадії, коли ми можемо надати деталі" щодо підтримки, яку вона може запропонувати Україні.

Хоча Японія не є офіційним членом НАТО, вона тісно співпрацює з військовим альянсом, і коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої російської агресії після укладання мирної угоди, яка покладе край вторгненню РФ.