У Молдові суд тимчасово обмежив діяльність чотирьох проросійських партій

Обмеження діятиме до розгляду позову Міністерства юстиції, яке вимагає визнати ці партії правонаступниками неконституційної партії “Шор” та ліквідувати їх.

Сьогодні, 19 серпня, Апеляційна палата Кишинева тимчасово обмежила діяльність чотирьох проросійських партій.

Про це повідомляє News Maker.

Йдеться про партії “Відродження”, “Шанс”, “Альтернативна сила порятунку Молдови” та “Перемога”.

Суд встановив, що обмеження діятиме до розгляду позову Міністерства юстиції, яке вимагає визнати ці партії правонаступниками неконституційної партії “Шор” та ліквідувати їх. Міністерство юстиції подало відповідний позов 11 серпня. Воно спиралось на повідомлення Центральної виборчої комісії від 21 липня, у якому ЦВК заявила, що ці чотири партії продовжують діяльність партії "Шор".

Партіям, діяльність яких обмежив суд, заборонено брати участь у виборах та референдумах, виробляти та розповсюджувати політичну рекламу, створювати ЗМІ, організовувати збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні акції.

Також вони не можуть користуватися банківськими рахунками, крім випадків, коли потрібно розрахуватися з контрагентами, виплатити зарплати, компенсувати збитки, сплатити податки, збори чи штрафи.

Конституційний суд Молдови визнав партію "Шор" неконституційною 19 червня 2023 року. Закон прямо забороняє створювати чи використовувати нові партії, щоб продовжити діяльність організації, яку КС розпустив своїм рішенням.