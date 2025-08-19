Коаліція охочих сьогодні проведе засідання на тлі перемовин у Білому домі

Сьогодні на віртуальну зустріч збереться коаліція охочих, повідомив речник польського прем'єр-міністра. Вона відбудеться з нагоди учорашніх перемовин американського президента Дональда Трампа з президентом України, європейськими лідерами та генсеком НАТО, пише The Guardian.

Початок заплановано на 13 годину за Києвом. Головувати буде британський прем'єр Кір Стармер, додає Sky News.

Він поінформує партнерів про нещодавні переговори та обговорить з ними подальші кроки.

Після цього, о 14, відбудеться віртуальний саміт Європейської ради.

Про намір зібрати коаліцію охочих президент Володимир Зеленський повідомив учора за результатами перемовин із Трампом і лідерами Європи. 30 країн-учасниць продовжать спілкуватися про гарантії безпеки, які може отримати Україна після припинення війни.

Засідання коаліції охочих відбулося і напередодні візиту українського президента до Вашингтона. Коаліція охочих – це об'єднання країн, які працюють над напрацюванням механізмів, які би стримали потенційну нову агресію Росії після угоди про мир. Повідну роль в ньому мають Франція, Німеччина та Велика Британія. Лондон заявляв, що готовий надати Україні свої війська в якості гарантій.

Гарантії безпеки були однією з головних тем учорашніх зустрічей. Зеленський сказав, що умовно їх можна поділити на дві частини: перша – це те, що Україна пропонує партнерам. Тут йдеться про пропозицію спільного виробництва зброї, продаж озброєння за кордон (після відкриття експорту) та купівлю американського озброєння включно з літаками за кошти Європи. Друге – те, що можуть дати партнери. Тут обговорюють розміщення контингенту.