На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

Коаліція охочих сьогодні проведе засідання на тлі перемовин у Білому домі

Також нині пройде засідання Євроради. 

Коаліція охочих сьогодні проведе засідання на тлі перемовин у Білому домі
Зліва-направо: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, прем’
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на віртуальну зустріч збереться коаліція охочих, повідомив речник польського прем'єр-міністра. Вона відбудеться з нагоди учорашніх перемовин американського президента Дональда Трампа з президентом України, європейськими лідерами та генсеком НАТО, пише The Guardian.

Початок заплановано на 13 годину за Києвом. Головувати буде британський прем'єр Кір Стармер, додає Sky News

Він поінформує партнерів про нещодавні переговори та обговорить з ними подальші кроки. 

Після цього, о 14, відбудеться віртуальний саміт Європейської ради. 

Про намір зібрати коаліцію охочих президент Володимир Зеленський повідомив учора за результатами перемовин із Трампом і лідерами Європи. 30 країн-учасниць продовжать спілкуватися про гарантії безпеки, які може отримати Україна після припинення війни.

Засідання коаліції охочих відбулося і напередодні візиту українського президента до Вашингтона. Коаліція охочих – це об'єднання країн, які працюють над напрацюванням механізмів, які би стримали потенційну нову агресію Росії після угоди про мир. Повідну роль в ньому мають Франція, Німеччина та Велика Британія. Лондон заявляв, що готовий надати Україні свої війська в якості гарантій.

Гарантії безпеки були однією з головних тем учорашніх зустрічей. Зеленський сказав, що умовно їх можна поділити на дві частини: перша – це те, що Україна пропонує партнерам. Тут йдеться про пропозицію спільного виробництва зброї, продаж озброєння за кордон (після відкриття експорту) та купівлю американського озброєння включно з літаками за кошти Європи. Друге – те, що можуть дати партнери. Тут обговорюють розміщення контингенту.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies