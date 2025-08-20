Нетаньягу звинуватив прем'єра Австралії у "зраді Ізраїлю"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його австралійський колега Ентоні Албаніз нібито "зрадив Ізраїль та кинув напризволяще єврейську спільноту в Австралії".

Як пише BBC, відповідні звинувачення пролунали з Єрусалима після того, як Канберра відмовила представникам коаліції у Кнессеті в наданні віз для поїздки в країну-континент. Інформація про обмеження подорожей надійшла в Ізраїль за лічені години до того, як мала розпочатися робоча поїздка парламентарів в Австралію.

Нетаньягу вважає, що Албаніз "залишиться в історії тим, ким він є: слабким політиком". Міністр закордонних справ Гідеон Саар додав, що в Австралії нібито "помітні прояви насильства проти євреїв та єврейських інституцій, лютує антисемітизм, а уряд обирає не боротися, а підживлювати цю ненависть".

Погіршення у відносинах між двома державами розпочалося після того, як Австралія оголосила про намір визнати незалежність Палестини на сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.