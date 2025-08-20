Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСвіт

Нетаньягу звинуватив прем'єра Австралії у "зраді Ізраїлю"

Міждержавна суперечка через Палестину перейшла на особистий рівень.

Нетаньягу звинуватив прем'єра Австралії у "зраді Ізраїлю"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його австралійський колега Ентоні Албаніз нібито "зрадив Ізраїль та кинув напризволяще єврейську спільноту в Австралії".

Як пише BBC, відповідні звинувачення пролунали з Єрусалима після того, як Канберра відмовила представникам коаліції у Кнессеті в наданні віз для поїздки в країну-континент. Інформація про обмеження подорожей надійшла в Ізраїль за лічені години до того, як мала розпочатися робоча поїздка парламентарів в Австралію. 

Нетаньягу вважає, що Албаніз "залишиться в історії тим, ким він є: слабким політиком". Міністр закордонних справ Гідеон Саар додав, що в Австралії нібито "помітні прояви насильства проти євреїв та єврейських інституцій, лютує антисемітизм, а уряд обирає не боротися, а підживлювати цю ненависть". 

Погіршення у відносинах між двома державами розпочалося після того, як Австралія оголосила про намір визнати незалежність Палестини на сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies