У Молдові заблокували рахунки російських пропагандистів Russia Today

Влада Молдови заморозила рахунки Міжнародного інформаційного агентства Russia Today, філія якого знаходиться в Кишиневі.

Про це повідомляє News Maker.

Також Державна податкова служба заблокувала банківські рахунки лідера партії Moldova Mare Вікторії Фуртуне.

У рішенні податкової сказано, що служба заморозила рахунки після повідомлень, що надійшли від банків.

Вікторії Фуртуне та Russia Today можуть оскаржити ці рішення у суді протягом 30 днів після отримання повідомлення.

1 серпня Державна податкова служба заблокувала банківські рахунки лідера партії “Шанс” Олексія Лунгу, лідера партії Moldova Mare Вікторії Фуртуне та депутата-втікача Олександра Нестеровського. Вони пов'язані з олігархом Іланом Шором і входять до санкційного списку Європейського союзу за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови. Молдовський уряд також включив їх до національного списку санкцій.