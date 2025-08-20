На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Молдові заблокували рахунки російських пропагандистів Russia Today

Також податкова заблокувала банківські рахунки лідера партії Moldova Mare Вікторії Фуртуне.

У Молдові заблокували рахунки російських пропагандистів Russia Today
Головна редакторка інформаційного агентства “Россия сегодня” Маргарита Симоньян
Фото: uk.wikipedia.org

Влада Молдови заморозила рахунки Міжнародного інформаційного агентства Russia Today, філія якого знаходиться в Кишиневі. 

Про це повідомляє News Maker.

Також Державна податкова служба заблокувала банківські рахунки лідера партії Moldova Mare Вікторії Фуртуне. 

У рішенні податкової сказано, що служба заморозила рахунки після повідомлень, що надійшли від банків.

Вікторії Фуртуне та Russia Today можуть оскаржити ці рішення у суді протягом 30 днів після отримання повідомлення.

1 серпня Державна податкова служба заблокувала банківські рахунки лідера партії “Шанс” Олексія Лунгу, лідера партії Moldova Mare Вікторії Фуртуне та депутата-втікача Олександра Нестеровського. Вони пов'язані з олігархом Іланом Шором і входять до санкційного списку Європейського союзу за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови. Молдовський уряд також включив їх до національного списку санкцій.

  • 19 серпня Апеляційна палата Кишинева тимчасово обмежила діяльність чотирьох проросійських партій - “Відродження”, “Шанс”, “Альтернативна сила порятунку Молдови” та “Перемога”. 
