WSJ: Ілон Маск тихо гальмує плани щодо створення політичної партії, можливо через Венса

Маск заявив союзникам, що хоче зосередити свою увагу на своїх компаніях і не бажає відчужувати впливових республіканців.

Американський мільярдер Ілон Маск тихо гальмує свої плани щодо створення політичної партії. Про це пише Wall Street Journal.

Маск заявив союзникам, що хоче зосередити свою увагу на своїх компаніях і не бажає відчужувати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б перетягнути їхніх виборців.

Позиція Маска знаменує собою зміну з початку минулого місяця, коли він заявив, що створить “Американську партію”, щоб представляти виборців США, незадоволених двома основними політичними партіями.

Розглядаючи можливість створення партії, генеральний директор Tesla частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA. Джерела кажуть, що Маск підтримував зв'язок з Венсом останніми тижнями і визнав колегам, що якщо він продовжить створювати політичну партію, то зіпсує свої стосунки з віцепрезидентом.

Деякі джерела інформують, що Маск та його соратники повідомили близьким до нього людям, що він розглядає можливість використання частини своїх величезних фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента у 2028 році. Маск витратив майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців на виборах 2024 року.

Союзники Маска заявили водночас, що він офіційно не виключає створення нової партії та може змінити свою думку на тлі наближення проміжних виборів.