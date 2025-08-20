Наступний саміт НАТО офіційно прийме Анкара

Саміт лідерів країн Північноатлантичного договору у 2026 році офіційно прийматиме столиця Туреччини Анкара.

Як зазначив сайт НАТО, генеральний секретар Марк Рютте оголосив про це у вівторок. Захід відбудеться у комплексі президентського палацу Бештепе 7 та 8 липня.

Генсек НАТО подякував Туреччині за згоду організувати саміт, назвавши країну "сильним союзником, який робить великий внесок у спільну безпеку". Рютте анонсував, що після переговорів лідерів наступного року ми побачимо "сильніший, справедливіший та рішучіший Альянс, готовий відповідати на критичні виклики".

Туреччина прийматиме саміт НАТО вдруге. У 2004 році союзники зустрічалися у Стамбулі.