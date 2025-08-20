Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

Наступний саміт НАТО офіційно прийме Анкара

Генеральний секретар Альянсу оголосив локацію та дату.

Наступний саміт НАТО офіційно прийме Анкара
Анкара
Фото: НАТО

Саміт лідерів країн Північноатлантичного договору у 2026 році офіційно прийматиме столиця Туреччини Анкара.

Як зазначив сайт НАТО, генеральний секретар Марк Рютте оголосив про це у вівторок. Захід відбудеться у комплексі президентського палацу Бештепе 7 та 8 липня. 

Генсек НАТО подякував Туреччині за згоду організувати саміт, назвавши країну "сильним союзником, який робить великий внесок у спільну безпеку". Рютте анонсував, що після переговорів лідерів наступного року ми побачимо "сильніший, справедливіший та рішучіший Альянс, готовий відповідати на критичні виклики".

Туреччина прийматиме саміт НАТО вдруге. У 2004 році союзники зустрічалися у Стамбулі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies