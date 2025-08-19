На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСвіт

Рубіо: США працюють над гарантіями для України, Росія вперше визнала її право мати безпекові угоди

За словами держсекретаря, Вашингтон напрацьовує гарантії для України не лише з країнами Європи. 

Рубіо: США працюють над гарантіями для України, Росія вперше визнала її право мати безпекові угоди
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар Марко Рубіо сказав, що Росія під тиском американського президента Дональда Трампа визнала право України мати безпекові союзництва. Про це він сказав у ефірі Fox News, водночас, не уточнивши, чи поширюється це на НАТО. 

Коментуючи потенційні гарантії безпеки і питання готовності європейських країн надіслати до України війська без її членства в НАТО, Рубіо нагадав, що безпекові угоди не завжди передбачають Альянс. Як приклад він навів союзництва США і Південної Кореї.

"Постконфліктна Україна має право на угоди про безпеку, і ми працюємо з європейськими і, до речі, і не європейськими країнами, щоб побудувати такі гарантії безпеки", – сказав він. 

Росія роками виправдовувала війну проти України "загрозою" через бажання Києва приєднатися до НАТО. Москва продовжує повторювати ультиматум, що Україна не повинна вступати до Альянсу. 
Теми: , , ,
﻿
